Milan, senti papà Piatek: “Kris vuole giocare, se non qui lo farà altrove”

CALCIOMERCATO MILAN – Come se non bastasse già la grana Paqueta, il Milan si trova a fronteggiare anche la situazione Krzysztof Piatek. Il polacco dopo un avvio di stagione decisamente sottotono, è ormai chiuso dall’arrivo di Zlatan Ibrahimovic. Con un Europeo che incombe tutti quanti vogliono giocare, ma adesso per l’ex Genoa è praticamente impossibile spodestare lo svedese. Per questo motivo potrebbero aprirsi alcuni scenari di mercato già nei prossimi giorni. A riferirlo è il padre del giocatore che, ai microfoni ‘Sportowefakty’, ha parlato del futuro del numero 9 rossonero: “Kris non vuole fare la riserva – riporta ‘La Gazzetta dello Sport’ – vuole giocare vuole giocare ed essere in forma per gli Europei. Se non può farlo al Milan lo farà volentieri altrove. In molti chiedono di lui, ci sono delle proposte di prestito, ma il Milan vuole cederlo a titolo definitivo per una cifra simile a quella sborsata un anno fa. La prossima settimana il suo futuro sarà deciso. Si sta allenando molto ma è un uomo, non una macchina”.

Dichiarazioni che lasciano poco spazio alle interpretazioni. Piatek è sul punto di chiedere la cessione per riuscire a guadagnare l’Europeo. Il Milan non gli dà la possibilità di giocare con continuità e quindi la soluzione di un addio già nei prossimi giorni non è così lontana. Nessuno finora ha presentato la giusta offerta ai rossoneri, che vogliono cedere il giocatore solo a titolo definitivo. Novità sono previste nei prossimi giorni, proprio come ha rivelato il papà di Piatek. Il futuro del ‘Pistolero’ sembra davvero appeso a un filo. Intanto ecco la probabile formazione che scenderà in campo stasera contro il Brescia, continua a leggere >>>

