Brescia-Milan, Ibrahimovic può entrare nella top ten dei marcatori stranieri

NEWS MILAN – Il sito ufficiale del Milan ha pubblicato alcune curiosità su Brescia-Milan, partita che si giocherà questa sera allo stadio Rigamonti alle 20:45.

Una di queste riguarda Zlatan Ibrahimovic.Come riportato da acmilan.com, infatti, lo svedese, se dovesse segnare contro il Brescia, balzerebbe al decimo posto in solitaria nella classifica dei migliori marcatori stranieri in Serie A, superando così David Trezeguet. Ad oggi Ibrahimovic e l'ex attaccante della Juventus hanno segnato 123 gol nel campionato.

