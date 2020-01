Calciomercato Milan – Paqueta, i rossoneri aprono al prestito: le novità

CALCIOMERCATO MILAN – Dopo la mancata convocazione per Brescia-Milan, chiesta direttamente dal calciatore, sono sempre più insistenti le voci che riguardano il futuro di Lucas Paqueta. Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dal Brasile, più precisamente da UOL Esporte, il Milan sarebbe disposto a cedere l’ex Flamengo in prestito e a pagare anche parte dell’ingaggio.

L’agente di Paqueta, nell’incontro avuto con la dirigenza rossonera, ha manifestato la volontà del suo assistito di andare via, ma ad oggi non sono arrivate offerte. L’unica arrivata a Maldini e Boban è quella del Psg, ma la cifra di venti milioni di euro viene considerata troppo bassa. La volontà di Paqueta è comunque quella di trasferirsi in un grande campionato europeo o addirittura tornare in Brasile, in modo da non perdere la Nazionale. Intanto Milan e Siviglia trattano per la cessione di Suso. Le novità, continua a leggere >>>

