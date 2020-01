Calciomercato Milan – Suso, si tratta la cessione con il Siviglia: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Si sta muovendo qualcosa nel mercato in uscita del Milan. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Marca, il club rossonero e il Siviglia starebbero trattando in queste ore la cessione di Jesus Suso, che anche oggi nella partita contro il Brescia andrà in panchina.

Lopetegui, allenatore degli andalusi, avrebbe individuato Suso come rinforzo ideale per migliorare ulteriormente la squadra, che sta disputando una buona stagione (al momento è al terzo posto in Liga insieme all’Atletico Madrid). Nelle prossime ore, dunque, potrebbero esserci novità importanti sul futuro del numero 8 rossonero. Il Milan, intanto, ha fatto un’offerta al Benfica per un centrocampista, continua a leggere >>>

