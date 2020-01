Brescia-Milan, probabili formazioni: dubbio Pioli, Rebic in ballottaggio

ULTIME NEWS MILAN – Sarà Brescia-Milan la gara che inaugurerà la 21^ giornata di Serie A e si giocherà domani alle ore 20:45 allo stadio ‘Mario Rigamonti’. Ci saranno alcune novità nel Milan, a partire dall’esclusione di Lucas Paqueta dalla lista dei convocati. Ritorneranno, però, Mateo Musacchio e Hakan Calhanoglu, entrambi ai box nelle ultime uscite. Ancora indisponibile Davide Calabria. In una formazione che vede pochissimi dubbi ce n’è uno che però attanaglia Stefano Pioli: vale a dire quello relativo ad Ante Rebic. Il croato si è messo in mostra negli ultimi match e punta ad una maglia da titolare, cercando di insidiare il rientrante Calhanoglu, che al momento in vantaggio. Per il resto tutto confermato.

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández; Castillejo, Kessié, Bennacer, Çalhanoglu; Rafael Leão, Ibrahimović. A disposizione: Begović, An. Donnarumma, Gabbia, Kjaer, R. Rodríguez, Krunić, Bonaventura, Suso, Rebić, Piatek. Allenatore: Pioli.

Intanto occhio a un possibile scambio Paqueta-Bernardeschi tra Milan e Juventus, continua a leggere >>>

