Addio Bonaventura, il post polemico della moglie contro il Milan (FOTO)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ieri, Milan-Cagliari, è stata l’ultima partita di Giacomo Bonaventura con la maglia rossonera. Un addio previsto già da mesi, visto il suo contratto in scadenza. Anche se in verità negli ultimi giorni, dopo la conferma di Stefano Pioli in panchina, c’erano stati spiragli circa un suo possibile rinnovo.

Così non sarà, dunque ieri ha giocato la sua partita d’addio a San Siro, purtroppo senza tifosi. Tifosi che comunque hanno scritto bellissimi messaggi per la professionalità di Jack Bonaventura nel corso dei suoi anni nel Milan. Un professionista esemplare, abbiamo più volte sottolineato anche noi.

Ma la moglie di Giacomo, Federica Ziliani, su Instagram è stata particolarmente pungente contro il Milan, probabilmente a suo dire colpevole di non avergli voluto rinnovare il contratto: “Non avere paura di perdere qualcuno che non si sente fortunato ad averti”, l’immagine che ha condiviso sui social, con un “Ecco, appunto”, come commento sopra.

Chissà se Jack, uomo e calciatore spesso taciturno che mai negli anni rossoneri ha detto una parola fuoriposto, sarà stato felice del post della moglie. Il riferimento al Milan e al marito, da parte della Ziliani, sembra chiaro.

Quali saranno stati i colloqui e le richieste di Raiola e Bonaventura per il rinnovo in rossonero, difficilmente lo sapremo. Ma secondo le indiscrezioni di qualche mese fa, si parlava di un aumento delle cifre attuali: Bonaventura guadagna 2 milioni di euro netti l’anno, la richiesta poteva anche essere intorno ai 3/3,5 milioni.

