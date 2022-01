Verona-Milan Femminile 0-6: rete di Stapelfeldt | LIVE NEWS

Il LIVE di Verona-Milan, 12^ giornata della Serie A Femminile 2021-2022. La diretta testuale della partita delle Rossonere di Maurizio Ganz

MILAN IN VANTAGGIO!!! - Palla filtrante, al limite dell'area di rigore, di Thomas per Bergamaschi. Tiro a giro dell'attaccante rossonera sul secondo palo e rete spettacolare. Verona-Milan 0-1 .

Lancio in profondità per Thomas, che si invola verso Haaland: il tiro dell'attaccante del Milan Femminile, però, è impreciso.

Calcio d'angolo per il Milan: cross di Tucceri Cimini in piena area, sia Thrige Andersen sia Grimshaw, però, non arrivano alla deviazione di testa.

TERZO GOL DEL MILAN!!! - Calcio d'angolo per il Milan Femminile: batte Tucceri Cimini, Haaland sbaglia l'uscita alta e Guagni, di schiena, deposita in rete la sfera. Verona-Milan 0-3 .

Altra grande chance per il Milan: Longo serve in profondità Bergamaschi. L'attaccante rossonera controlla e tira: Haaland è brava ad intercettare la sua conclusione. Sul rimpallo, poi, ci prova Thomas che, sotto misura, manda il pallone alto sulla traversa.

Longo serve in profondità Thomas: la francese entra in area di rigore, ma scivola e l'occasione sfuma.

Pressing della Jelenčić sulla Giuliani che, per poco, perde il pallone. In suo soccorso arriva Fusetti che allontana la sfera dall'area di rigore rossonera.

Jelenčić se ne va sulla sinistra, arriva fino in fondo, mette il pallone in area, ma Árnadóttir fa buona guardia e allontana la sfera.

Prima Guagni, poi Stapelfeldt, in un'azione concitata in area di rigore, vanno ad un passo dalla sesta rete milanista.

Sono ufficiali , da pochi minuti, le formazioni con cui scenderanno in campo Hellas Verona Women e Milan Femminile. Vediamo, insieme, dunque, le scelte definitive di Brutti e Ganz per questo incontro!

Verona-Milan Femminile, in questa stagione, si è già giocata in Coppa Italia lo scorso 17 dicembre 2021 . In quella circostanza, successo 0-3 delle Rossonere con la doppietta di Lindsey Thomas e la rete di Refiloe Jane .

Il Milan Femminile , allenato da Maurizio Ganz , è quinto in classifica con 22 punti conquistati in 11 partite, frutto di 7 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte.

L' Hellas Verona Women , allenato da Veronica Brutti , è ultimo in classifica con un solo punto conquistato in undici partite, frutto di un pareggio e ben 10 sconfitte.

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti allo stadio comunale di Vigasio (VR) dove tra poco, alle ore 14:30, si disputerà Verona-Milan, partita valida per la 12^ giornata della Serie A Femminile. Restate con noi per il LIVE testuale della partita, per non perdervi neanche un'azione in diretta delle Rossonere!