Verso Cagliari-Milan: formazioni, biglietti, news e curiosità

DATA, ORA E LUOGO: Sabato 11 gennaio 2020, ore 15:00, alla ‘Sardegna Arena‘

LE PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Lu. Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; João Pédro, Simeone. A disposizione: Rafael, Mattiello, Lykogiannis, Walukiewicz, Cacciatore, Castro, Deiola, Ionita, Oliva, Birsa, Cerri. Allenatore: Maran:

Squalificati: nessuno;

Diffidati: Ceppitelli, Pisacane;

Indisponibili: Cragno, Ceppitelli, Pavoletti;

Ballottaggi: Faragò-Cacciatore (55%-45%); Lu. Pellegrini-Lykogiannis (55%-45%).

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández; Krunić, Bennacer, Bonaventura; Suso, Ibrahimović, Çalhanoglu. A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Caldara, Conti, Gabbia, Kessié, Paquetá, Castillejo, Rafael Leão, Piatek. Allenatore: Pioli.

Squalificati: nessuno;

Diffidati: Musacchio, Romagnoli;

Indisponibili: Duarte, Biglia, Borini, Rebić;

Ballottaggi: Calabria-Conti (55%-45%); Krunic-Kessié (55%-45%); Suso-Rafael Leão (55%-45%); Ibrahimović-Piatek (65%-35%).

+++ GIOVEDÌ 9 GENNAIO +++

+++ LE NEWS DI GIORNATA +++

+++ MERCOLEDÌ 8 GENNAIO +++

Il Milan oggi si è allenato nel pomeriggio per continuare la preparazione in vista della trasferta di Cagliari in programma sabato alle 15.00. Ai nostri microfoni è intervenuto in esclusiva il D.S. del Benevento Pasquale Foggia.

+++ LE NEWS DELLA GIORNATA +++

+++ MARTEDÌ 7 GENNAIO +++

Il Milan è tornato ad allenarsi oggi a Milanello dopo il pareggio di ieri contro la Sampdoria. I rossoneri hanno sostenuto una seduta mattutina divisi in due gruppi tra chi ha giocato ieri e chi non è stato invece impegnato in campo.

+++ LE NEWS DELLA GIORNATA +++

+++ PROLOGO +++

LIVE MILAN – Sabato 11 gennaio, alle ore 15:00, si disputerà alla ‘Sardegna Arena‘ la sfida Cagliari-Milan, seconda gara del 2020 per il Milan di Stefano Pioli, incontro valido per la 19^ giornata del campionato di Serie A TIM 2019-2020. Segui, su ‘PianetaMilan.it‘, l’avvicinamento dei rossoneri al delicato match interno contro i rossoblù di Rolando Maran!

