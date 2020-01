LIVE – Milan-Torino: tutto pronto per il fischio d’inizio!

MILAN-TORINO

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Castillejo, Bennacer, Krunić, Bonaventura; Rebić, Piatek. A disposizione: Begovic, A. Donnarumma, Calabria, Gabbia, Kessié, Çalhanoglu, Paquetá, Suso, Rafael Leão, Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Rincón, Lukić, Aina; Verdi, Berenguer, Belotti. A disposizione: Ujkani, Rosati, Lyanco, Djidji, Laxalt, Singo, Adopo, Millico. Allenatore: Mazzarri.

+++ MARTEDì 28 GENNAIO, MATCHDAY +++

+++ LUNEDÌ 27 GENNAIO, LA VIGILIA +++

Giornata di vigilia per il Milan che affronterà il Torino in Coppa Italia. Ha parlato l’allenatore rossonero Stefano Pioli, che ha messo in guardia i suoi nonostante i 7 gol presi dai granata contro l’Atalanta.

+++ PROLOGO +++

LIVE MILAN – Neanche il tempo di archiviare la vittoria di Brescia e l’aggancio al sesto posto nella classifica di Serie A, che per i rossoneri di Stefano Pioli è già tempo di pensare alla Coppa Italia: a ‘San Siro‘ si disputerà Milan-Torino, gara valevole per i quarti di finale della competizione nazionale. Segui con ‘PianetaMilan.it‘ l’avvicinamento di Alessio Romagnoli e compagni al match di TIM Cup contro i granata di Walter Mazzarri.

