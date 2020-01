LIVE – Milan-Sampdoria 0-0: dentro Ibrahimović e Leão per Piatek e Bonaventura

LIVE MILAN-SAMPDORIA

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández; Krunić, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Çalhanoglu. A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Conti, Caldara, Gabbia, Kessié, Brescianini, Paquetá, Castillejo, D. Maldini, Rafael Leão, Ibrahimović. Allenatore: Pioli.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Chabot, Murru; Thorsby, R. Vieira, Linetty; G. Ramírez; Gabbiadini, Quagliarella. A disposizione: Seculin, Falcone, Regini, Murillo, Augello, Depaoli, Léris, Jankto, Ekdal, Maroni, E. Rigoni, Bonazzoli. Allenatore: Ranieri.

+++ LUNEDÌ 6 GENNAIO, MATCH DAY +++

Milan-Sampdoria: intera dirigenza presente sugli spalti di San Siro

Milan-Sampdoria, la Curva Sud riaccoglie Ibrahimovic: lo striscione (FOTO)

Boniek: “Piatek in un buco nero. Ibrahimovic darà fastidio ai giocatori del Milan”

Milan-Sampdoria, “bentornato a San Siro, Ibrahimovic!” (FOTO)

Milan-Sampdoria, Romagnoli: “Ibrahimovic farà bene a tutta la squadra”

Milan-Sampdoria, Osti: “Kjaer nome buono. Ci vorrà la volontà del giocatore”

Milan-Sampdoria, Ekdal: “A San Siro per provare a vincerla”

Milan-Sampdoria, Romagnoli: “La pausa ci è servita per migliorarci”

Milan-Sampdoria, Massara: “Todibo interessante, ma ci sono altri profili”

Milan-Sampdoria, boato di San Siro all’ingresso in campo di Ibrahimovic

Milan-Sampdoria, Yonghong Li: “Vedremo un gol di Ibrahimovic?”

Verso Milan-Sampdoria: tutti i precedenti in Serie A

Milan-Sampdoria, formazioni ufficiali: inizia Piatek, Ibrahimovic in panchina

Serie A – Verso Milan-Sampdoria: 10 curiosità sul match di ‘San Siro’

Verso Milan-Sampdoria: rossoneri in campo con la terza maglia (FOTO)

Verso Milan-Sampdoria: #IbraWorld, i numeri rossoneri di Ibrahimovic

VIDEO – Milan-Sampdoria, la probabile formazione rossonera: Piatek titolare

Verso Milan-Sampdoria: Musacchio e Romagnoli diffidati

Verso Milan-Sampdoria, quanti ex a San Siro per Ibrahimovic: i nomi

Casasco, pres.europeo medici sportivi: “Ibrahimovic può ancora stupire”

Verso Milan-Sampdoria, le probabili formazioni: le scelte di Ranieri

Milan, Damiani: “Ibrahimovic pronto? Aspettiamo cosa dirà il campo”

Milan-Sampdoria, le probabili formazioni: Krunic favorito su Kessie e Paqueta

Verso Milan-Sampdoria, Pioli: “Ibrahimovic non è il salvatore della patria”

Milan-Sampdoria, Ibrahimovic parte dalla panca: 60mila spettatori per lui

Verso Milan-Sampdoria, Licalzi: “Ibrahimovic? Peccato sia arrivato ora”

+++ DOMENICA 5 GENNAIO, LA VIGILIA +++

La vigilia di Milan-Sampdoria viene inaugurata dai convocati diramati da Stefano Pioli. Zlatan Ibrahimovic, come previsto, è presente in lista. Subito dopo l’allenatore rossonero, in conferenza stampa, ha fatto il punto proprio sullo svedese ma anche su un match da vincere a tutti i costi. La formazione sembra essere fatta: tornerà Davide Calabria sulla destra, Rade Krunic a centrocampo e in attacco sarà ancora una volta Krzysztof Piatek il titolare. Ibrahimovic è pronto a gara in corso.

LE NEWS DI GIORNATA:

Serie A – Verso Milan-Sampdoria: i precedenti delle squadre con Massa

Milan Top News: Pioli parla in conferenza stampa, panchina per Ibrahimovic?

Verso Milan-Sampdoria, Gordon Singer sarà presente a San Siro

Pioli: “Ibrahimovic è tanta roba: allenarlo è uno stimolo”

Theo Hernandez, bentornato! Il Milan ritrova il suo capocannoniere

Pioli: “Distrutta la statua di Ibrahimovic a Malmö? Lui è sereno”

Pioli: “Calciomercato di gennaio? Stiamo cercando un difensore”

Verso Milan-Sampdoria: Ibrahimovic e il segno del destino

Pioli: “Piatek e Ibrahimovic insieme? Può essere: è tutto in fase di sviluppo”

Pioli: “Ad Ibrahimovic manca ritmo: lo troverà allenandosi bene e giocando”

Verso Milan-Sampdoria – Pioli punta a riscattare la débâcle di Bergamo

Pioli: “Classifica e stagione non positive. Ma possiamo fare meglio”

Pioli: “Ibrahimovic non è il salvatore della patria: dobbiamo dare tutti in più”

VIDEO – Verso Milan-Sampdoria, Pioli: “Ibrahimovic mi sta piacendo”

Verso Milan-Sampdoria, la probabile formazione: giocano Krunic e Piatek

VIDEO – Verso Milan-Sampdoria, Pioli: “Pochi punti, vogliamo rifarci”

Pioli: “Ibrahimovic sta bene: c’è la possibilità che giochi”

VIDEO – Verso Milan-Sampdoria: il meglio di Pioli in conferenza stampa

Pioli: “Ibrahimovic, professionista fantastico: il suo arrivo ha dato una svolta”

VIDEO – Verso Milan-Sampdoria: ballottaggio tra Ibrahimovic e Piatek

È tornato Ibrahimovic: amici, nemici e scontri in 20 anni di carriera

VIDEO – Verso Milan-Sampdoria: la probabile formazione di Pioli

Pioli: “Ibrahimovic si è presentato bene: attento e curioso. Ma ci vorrà tempo”

Serie A – Verso Milan-Sampdoria, i convocati di Ranieri: fuori l’ex Bertolacci

Pioli: “Fatti pochi punti: è il momento di cambiare la nostra direzione”

Pioli: “Giovane più interessante? Castrovilli. Impressionante, non pensavo”

Pioli: “L’allenatore più bravo del mondo? Guardiola: mi piace il suo calcio”

LIVE – Milan-Sampdoria: la conferenza stampa di Pioli

Verso Milan-Sampdoria – Out Rodríguez, Borini e Rebic: i motivi

Serie A – Verso Milan-Sampdoria, i convocati di Pioli: c’è Ibrahimovic

Verso Milan-Sampdoria, le probabili formazioni: partirà Piatek, poi Ibrahimovic

Milan, si ferma Biglia: per lui un mese di stop

Ibrahimovic scherza: “Domani 60 mila spettatori? Ne voglio 70 oppure non gioco”

Milan, Pioli: “Non saremo dei fenomeni, ma siamo una buonissima squadra”

Svezia, il Ct Andersson: “Se Ibrahimovic vuole tornare è il benvenuto”

Pioli: “Piatek? A inizio stagione non stava bene fisicamente. Ora è in crescita”

Pioli: “Per dimenticare Bergamo serve un cambiamento radicale: noi siamo il Milan”

Milan, Pioli: “Ibrahimovic è insaziabile: che regalo della proprietà!”

+++ SABATO 4 GENNAIO +++

Seconda giornata da giocatore del Milan per Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese si è allenato insieme al resto del gruppo ed è apparso in grande forma, tanto da risultare favorito su Krzysztof Piatek per una maglia da titolare contro la Sampdoria. Match che vedrà il forfait di Lucas Biglia, vittima di una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra.

LE NEWS DI GIORNATA:

Ottaiano: “Con Ibrahimovic il Milan può competere per l’Europa”

Milan Top News: Ibrahimovic corre verso il debutto, Todibo sempre più vicino

Verso Milan-Sampdoria: difficile la convocazione per l’ex Bertolacci

Verso Milan-Sampdoria, Calabria: “Nuovo anno, nuovo inizio”

Milan, serve qualcosa a centrocampo: Biglia è out, e Bennacer…

Verso Milan-Sampdoria, Fedele: “Ibrahimovic? Giocherà con Suso e Calhanoglu”

Verso Milan-Sampdoria, le immagini dell’allenamento: Ibrahimovic protagonista

Verso Milan-Sampdoria, le probabili formazioni: ballottaggio Kessie-Paqueta

Verso Milan-Sampdoria – Ibrahimovic, grande allenamento dello svedese

Milan-Sampdoria, le probabili formazioni: Ibrahimovic probabile titolare

Verso Milan-Sampdoria, il report dell’allenamento: Ibrahimovic in gruppo

PM – Milan, infortunio per Biglia: le condizioni dell’argentino

Verso Milan-Sampdoria, Ranieri: “Mi aspetto Ibrahimovic in campo”

Milan, salvate il soldato Piatek: Ibrahimovic pensaci tu

MILAN-SAMPDORIA: la preview del match / Video News

Calciomercato Milan – Todibo ad un passo: ecco con quale formula arriva

Milan, le condizioni degli infortunati: precauzione per Biglia e Rebic

Milan, gol e assist per Ibrahimovic: titolare contro la Sampdoria?

Raspelli (all. Rhodense): “Ibrahimovic grande carisma: darà una forte scossa”

Mihajlovic: “Ibrahimovic? Mi dispiace. A Bologna si sarebbe divertito di più”

Milan, Ibrahimovic: “Non gioco per i soldi. Se mi fischieranno? Meglio..”

Milan-Sampdoria, effetto Ibrahimovic: verso i 60 mila spettatori

+++ VENERDÌ 3 GENNAIO +++

Agenda piena di impegni per Zlatan Ibrahimovic nella giornata di oggi. In vista del match contro la Sampdoria, lo svedese è apparso in grande forma nell’amichevole contro la Rhodense vinta per 9-0. C’è la possibilità di vederlo dal primo minuto contro i blucerchiati?

LE NEWS DI GIORNATA:

Milan Top News: le parole e il primo gol di Ibrahimovic, assalto a Todibo

Milan, Ibrahimovic: “Il primo allenamento è andato bene”

Verso Milan-Sampdoria: già 50mila biglietti venduti: effetto Ibrahimovic

Calciomercato Milan – Ibrahimovic, debito con il Diavolo: manca il gol al debutto

Ibrahimovic mascotte? Tutt’altro: lo svedese è super motivato

Verso Milan-Sampdoria, amichevole contro la Rhodense: è subito Ibra-gol

Milan sui social: “Un nuovo volto nell’allenamento del venerdì”

Ibrahimovic: “Problema attacco? Proverò a cambiare i numeri con gol o assist”

Ibrahimovic: “Coppa Italia? Proveremo a fare di tutto per vincere”

Ibrahimovic: “Parlai con Leonardo, ma non mi sentivo pronto per tornare”

VIDEO PM – Ibrahimovic a Pellegatti: “Come sta il cavallo Ibra Supremacy?”

PM – Milan-Rhodense 9-0: gol ed assist per Ibrahimovic, doppietta per Piatek

Ibrahimovic: “Futuro? Non mi interessa stare qui se non posso dare risultati”

ESCLUSIVA – Di Carlo: “Ibrahimovic trascinatore: un problema in più per la Samp”

VIDEO PM – Ibrahimovic: “Nocerino? È lui che si è trovato bene con me”

Ibrahimovic: “Cristiano Ronaldo? Bello che sia in Italia: vedremo che succede …”

VIDEO PM – Ibrahimovic a Crudeli: “373 gol? No, più di 500!”

PM – Milan-Rhodense, Ibrahimovic subito in gol

Ibrahimovic: “Vengo per aiutare il club. Europa? Pensiamo una partita per volta”

VIDEO – Calciomercato Milan, le frasi chiave di Ibrahimovic in conferenza

Moggi: “Ibrahimovic non può fare miracoli, ma è il leader che mancava”

Ibrahimovic: “Piatek? Qui pressione altissima: può e deve fare di più”

PM – Milan-Rhodense: Ibrahimovic in campo dall’inizio

Calciomercato Milan – Piatek in attesa: cinque gare sotto esame

Ibrahimovic: “Non sono come a 28 anni, ma posso rendere ad alti livelli”

Calciomercato Milan – Ibrahimovic, una presentazione da rockstar (VIDEO)

Ibrahimovic: “Milan giovane? Bisogna lavorare duramente e saper soffrire”

Delirio per Ibrahimovic fuori da ‘Casa Milan’: 500 tifosi in festa (VIDEO)

Ibrahimovic: “Il Milan è sempre il Milan: la storia non cambia”

Ibrahimovic perno del Milan: giocherà con Piatek o con Rafael Leao?

Ibrahimovic: “Milan, so cosa fare: Zlatan c’è ancora”

Ibrahimovic #IZBack: il coro dei tifosi fuori dalla sede rossonera (VIDEO)

Ibrahimovic #IZBack: bagno di folla fuori Casa Milan (FOTO)

Ibrahimovic: “Andai via senza il mio volere: il Milan è casa mia”

Ibrahimovic: “Potevo scegliere altre squadre, ma qui ho gioia e felicità”

Boban: “Contenti per Ibrahimovic. Ma non scordiamoci di Bergamo”

VIDEO PM – Ibrahimovic saluta la folla di tifosi fuori Casa Milan

Ibrahimovic: “Ho un bel rapporto con i tifosi: spero di giocare già oggi”

Le dichiarazioni di Ibrahimovic in conferenza stampa a ‘Casa Milan’

Verso Milan-Sampdoria, Ibrahimovic potrebbe già giocare

+++ GIOVEDÌ 2 GENNAIO +++

Nel giorno dello sbarco, delle visite mediche e della firma sul contratto di Zlatan Ibrahimovic, il Milan ha continuato a Milanello la preparazione alla gara contro la Sampdoria di lunedì pomeriggio. Una seduta pomeridiana per la squadra di Pioli. L’arbitro del match sarà Massa, che non dirigeva il Milan da marzo 2017, giorno di Juventus-Milan con l’episodio del calcio di rigore fischiato ai bianconeri all’ultimo minuto.

LE NEWS DI GIORNATA:

Verso Milan-Sampdoria: il report dell’allenamento di oggi

Verso Milan-Sampdoria: sarà Massa a dirigere il match

Verso Milan-Sampdoria: oggi allenamento pomeridiano

Verso Milan-Sampdoria, Ibrahimovic non sarà a disposizione di Pioli

+++ MERCOLEDÌ 1° GENNAIO +++

Capodanno di lavoro per la squadra di Stefano Pioli a Milanello, coi rossoneri che hanno svolto una seduta di allenamento nel pomeriggio. Stesso programma domani col ritrovo fissato al centro sportivo di Carnago per il pranzo di squadra: attesa per Ibrahimovic che domani mattina sbarcherà a Linate, poi visite mediche alla Madonnina.

LE NEWS DI GIORNATA:

Milan Top News – Sampdoria nel mirino: domani l’Ibra-day

Verso Milan-Sampdoria, Murru: “A San Siro per fare risultato. Senza paura”

Stagione 1998-1999, Milan-Sampdoria 3-2: gol e highlights (VIDEO)

Milan, l’involuzione della maglia numero 10: da Seedorf a Çalhanoglu

Sondaggio: come vedi il 2020 del Milan?

Verso Milan-Sampdoria: Capodanno di lavoro per i rossoneri. Il report

Verso Milan-Sampdoria: primo allenamento del 2020 a Milanello (FOTO)

Milan, discorso di Maldini alla squadra: ecco cosa ha detto ai ragazzi

Theo Hernández: “Ringrazio tutti voi per questo grande anno”

Paquetá: “Un anno magico nella mia vita: ringrazio Dio per il 2o19”

Suso: “Felice 2020 a chi amo, chi soffre, chi non famiglia, casa e amici”

Milan, l’agenda di gennaio 2020: cinque gare tra campionato e Coppa Italia

+++ PROLOGO +++

LIVE MILAN – Lunedì 6 gennaio, alle ore 15:00, si disputerà a ‘San Siro‘ la sfida Milan-Sampdoria, prima gara del 2020 per il Milan di Stefano Pioli, corroborato dall’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, incontro valido per la 18^ giornata del campionato di Serie A TIM 2019-2020. Segui, su ‘PianetaMilan.it‘, l’avvicinamento dei rossoneri al delicato match interno contro i blucerchiati di Claudio Ranieri!

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android