Verso Inter-Milan: formazioni, biglietti, news e curiosità

INTER-MILAN

DATA, ORARIO e LUOGO: Domenica 9 febbraio, ore 20:45, a ‘San Siro‘

LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Padelli; Godín, de Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozović, Eriksen, Young; A. Sánchez, Lukaku. A disposizione: Handanović, Stanković, D’Ambrosio, Ranocchia, Biraghi, Moses, Asamoah, Agoumé, Vecino, Borja Valero, Sensi, Esposito. Allenatore: Conte.

Squalificati: Berni, Bastoni, Lautaro Martínez;

Diffidati: D’Ambrosio;

Indisponibili: Gagliardini;

Ballottaggi: Candreva-Moses (55%-45%); Barella-Vecino (55%-45%); Eriksen-Sensi (60%-40%); Young-Asamoah (55%-45%); A. Sánchez-Esposito (55%-45).

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Castillejo, Kessié, Bennacer, Çalhanoglu; Rafael Leão, Ibrahimović. A disposizione: Begović, A. Donnarumma, Calabria, Gabbia, Musacchio, Laxalt, Saelemaekers, Krunić, Bonaventura, Paquetá, D. Maldini, Rebić. Allenatore: Pioli.

Squalificati: nessuno;

Diffidati: Conti, Musacchio, Romagnoli;

Indisponibili: Duarte, Biglia;

Ballottaggi: Conti-Calabria (55%-45%); Kjaer-Musacchio (55%-45%); Kessié-Krunić (55%-45%); Rafael Leão-Rebić (55%-45%).

+++ PROLOGO +++

LIVE MILAN – Archiviato il pareggio interno, 1-1, in Milan-Verona, il Diavolo si prepara ad un nuovo match a ‘San Siro‘. Stavolta, però, per la 23^ giornata di Serie A, è in programma il derby di Milano, l’atteso Inter-Milan, da calendario in casa dei nerazzurri. Segui, con ‘PianetaMilan.it‘, l’avvicinamento di Alessio Romagnoli e compagni alla stracittadina meneghina!

