LIVE Coppa Italia – Milan-Spal: formazioni, biglietti, news e curiosità

MILAN-SPAL

DIRETTA TV: ‘Rai Due‘ (anche in streaming su ‘raiplay.it‘)

DATA, ORARIO e LUOGO: mercoledì 15 gennaio, ore 18:00, a ‘San Siro‘

LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-4-2): A. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Castillejo, Krunić, Bennacer, Bonaventura; Ibrahimović, Piatek. A disposizione: Begović, Calabria, Gabbia, Musacchio, Brescianini, Kessié, Çalhanoglu, Suso, Rebić, Rafael Leão. Allenatore: Pioli.

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; Strefezza, Murgia, Valoti, Missiroli, Igor; Di Francesco, Petagna. A disposizione: Thiam, Letica, Salamon, Mastrilli, Cannistrà, Reca, Valdifiori, Tunjov, Janković, Cuellar, Paloschi, Floccari. Allenatore: Semplici.

+++ MARTEDÌ 14 GENNAIO, LA VIGILIA +++

LE NEWS DI GIORNATA:

Milan, media Champions in trasferta. Ma quanti guai a San Siro …

Coppa Italia, Milan-Spal: Kjaer può partire dal primo minuto

Elliott, la differenza tra Milan e Lille: ma niente cessione per il momento

Milan, Inzaghi: “Brutto vederlo così in basso, ma non è una novità”

Milan, Kjaer fa pace con Ibrahimović: “È un campione”

Milan sui social – Krunić filosofo: “Prima di mollare, prova”

Coppa Italia, Milan-Spal: tra i pali ci sarà Antonio Donnarumma

+++ LUNEDÌ 13 GENNAIO +++

LE NEWS DI GIORNATA:

Eranio: “Bravo Pioli. Contro la Spal potrà sperimentare”

Ielpo: “Ibrahimović può giocarle tutte: bene il 4-4-2”

Marani: “In due ore in campo Ibrahimović ha cambiato il Milan”

Modulo diverso, un Kessié rinato: allontanate le voci di mercato?

Milan sui social – Begović: “Sono felice. Forza Milan!”

Kjaer: “Milan, un sogno per me. Ibrahimović? Tutti sanno quanto è forte”

Paquetá, Suso, Piatek: c’è ancora spazio per voi in questo Milan?

Mini-abbonamenti Milan: ecco i nuovi pacchetti del club rossonero

La settimana di ‘Milan TV’: Milan-Spal in Coppa Italia e Milan-Udinese in Serie A

Kjaer: “Felice di essere al Milan”. Il club risponde: “Noi felici di averti”

Ibrahimović, Kjaer, Begović: Milan, scattata l’operazione “esperienza”

Mandelli: “Ibrahimović, uno che trascina. Milan al top? Ci vorranno anni”

Coppa Italia – Verso Milan-Spal: primo allenamento in gruppo per Kjaer

Milan, contrattura del retto femorale della coscia sinistra per Donnarumma

+++ PROLOGO +++

LIVE MILAN – Dopo il bel successo (2-0) alla ‘Sardegna Arena‘ di Cagliari, i rossoneri di Stefano Pioli tornano a giocare in casa, a ‘San Siro‘, mercoledì 15 gennaio, alle ore 18:00, in occasione di Milan-Spal, sfida valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Segui, con ‘PianetaMilan.it‘, l’avvicinamento di Alessio Romagnoli e compagni al match ad eliminazione diretta della competizione nazionale!

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android