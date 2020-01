LIVE – Cagliari-Milan: prima da titolare per Ibrahimovic

CAGLIARI-MILAN

LE FORMAZIONI UFFICIALI

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Lu. Pellegrini; Nández, Cigarini, Rog; Nainggolan; João Pedro, Simeone. A disposizione: Rafael, Cragno, Lykogiannis, Walukiewicz, Oliva, Ladinetti, Castro, Ionita, Birsa, Cerri. Allenatore: Maran.

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández; Castillejo, Kessié, Bennacer, Çalhanoglu; Rafael Leão, Ibrahimović. A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Conti, Gabbia, Brescianini, Krunić, Paquetá, Bonaventura, Suso, Rebić, Piatek. Allenatore: Pioli.

SABATO 11 GENNAIO, MATCH DAY

VENERDÌ 10 GENNAIO, LA VIGILIA

GUIDA TV – Cagliari-Milan: diretta su Sky Sport, matchday su Milan TV

GIOVEDÌ 9 GENNAIO

MERCOLEDÌ 8 GENNAIO

Il Milan oggi si è allenato nel pomeriggio per continuare la preparazione in vista della trasferta di Cagliari in programma sabato alle 15.00. Ai nostri microfoni è intervenuto in esclusiva il D.S. del Benevento Pasquale Foggia.

MARTEDÌ 7 GENNAIO

Il Milan è tornato ad allenarsi oggi a Milanello dopo il pareggio di ieri contro la Sampdoria. I rossoneri hanno sostenuto una seduta mattutina divisi in due gruppi tra chi ha giocato ieri e chi non è stato invece impegnato in campo.

PROLOGO

LIVE MILAN – Sabato 11 gennaio, alle ore 15:00, si disputerà alla ‘Sardegna Arena‘ la sfida Cagliari-Milan, seconda gara del 2020 per il Milan di Stefano Pioli, incontro valido per la 19^ giornata del campionato di Serie A TIM 2019-2020. Segui, su ‘PianetaMilan.it‘, l’avvicinamento dei rossoneri al delicato match interno contro i rossoblù di Rolando Maran!

