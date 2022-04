Milan-Genoa, Serie A: formazioni e dove vederla | LIVE NEWS

Il LIVE di Milan-Genoa, partita della 33^ giornata della Serie A 2021-2022. Tutte le news minuto per minuto sul match dei rossoneri

Alle ore 21:00 c'è Milan-Genoa allo stadio di 'San Siro'. Ecco dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri su internet

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti a 'San Siro' dove stasera, alle ore 21:00, si disputerà Milan-Genoa, partita della 33^ giornata della Serie A 2021-2022. Restate con noi per il LIVE testuale della partita del Diavolo di Stefano Pioli, per non perdervi neanche un'azione in diretta dei rossoneri. Nell'attesa, ecco tutte le news sul match, minuto per minuto, che vi accompagneranno fino al fischio d'inizio della gara! Milan, le news più importanti di giovedì 14 aprile 2022 >>>