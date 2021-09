MILAN TOP NEWS – Castillejo non si muove, retroscena su Asensio

Un'altra giornata importante per il Milan e i suoi tifosi. Il Cska Mosca vorrebbe approfittare della finestra di calciomercato ancora aperta in Russia per ingaggiare Samu Castillejo. I rossoneri, però, non hanno intenzione di liberare lo spagnolo in prestito. A proposito di mercato spunta un retroscena su un tentativo in extremis per Marco Asensio del Real Madrid. Per evitare altri casi come quello di Franck Kessie, sarebbe opportuno blindare Ismael Bennacer e Theo Hernandez, i cui contratti sono in scadenza nel 2024. Ronaldo 'Il Fenomeno' ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan, mentre è sempre più vivo il rebus in attacco in vista della partita contro la Lazio. Nelle prossime schede le Top News di oggi, martedì 7 settembre 2021.