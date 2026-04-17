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Galliani: “Il Milan non può ripartire da zero ogni anno. Vi racconto cosa succedeva ai tempi di Berlusconi”

Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan
Dai problemi del Milan attuale ai ricordi dei tempi di Berlusconi: l'intervento di Gianluca Galliani ai microfoni di 'Sportitalia'
Redazione PM

Le voci degli ultimi giorni parlano di una possibile separazione tra Allegri e il Milan al termine della stagione. Le motivazioni sono diverse: dalla tentazione del tecnico rossonero di intraprendere una nuova esperienza sulla panchina della Nazionale, al rapporto con l'amministratore delegato del club Giorgio Furlani.

Perdere Allegri, per il Milan, vorrebbe dire ripartire di nuovo da zero. Per il terzo anno consecutivo. Gianluca Galliani è assolutamente contro questa idea e lo ha ribadito in diretta sui canali di 'Sportitalia'. Ecco, di seguito, le sue parole.

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"È un errore ricominciare da capo ogni anno. Io lo dico sempre. Quando mi chiedono qual era il segreto del Milan di Berlusconi e perché vinceva così tanto rispondo che le persone che lavoravano in quel club non pensavano mai di essere mandate via l'anno successivo. Pensavano soltanto a vincere con il Milan. Io mi auguro che sia data continuità perché ripartire da zero ogni anno è un problema".

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