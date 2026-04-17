Galliani: «Ai tempi di Berlusconi le persone pensavano solo a vincere con il Milan»

"È un errore ricominciare da capo ogni anno. Io lo dico sempre. Quando mi chiedono qual era il segreto del Milan di Berlusconi e perché vinceva così tanto rispondo che le persone che lavoravano in quel club non pensavano mai di essere mandate via l'anno successivo. Pensavano soltanto a vincere con il Milan. Io mi auguro che sia data continuità perché ripartire da zero ogni anno è un problema".