PIANETAMILAN news milan ultime notizie Ravezzani: “Dirigenza Inter anni luce avanti ai pasticcioni di Milan e Juve”

ULTIME MILAN NEWS

Ravezzani: “Dirigenza Inter anni luce avanti ai pasticcioni di Milan e Juve”

Ravezzani: “Dirigenza Inter anni luce avanti ai pasticcioni di Milan e Juve” - immagine 1
il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni su Milan, Inter e Napoli...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Dopo alcune fatiche nelle scorse settimane, l'Inter ritornata in carreggiata ritrovando quel ritmo costante che tanto l'ha caratterizzata durante il corso della stagione, allontanandosi ancora di più da Napoli e Milan, lanciandosi di conseguenza verso il titolo di Campioni d'Italia a quota 78 punti, ben 15 dai rossoneri e 11 dai partenopei. A parlare della differenza tra il club nerazzurro e le altre big è stato il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani tramite il proprio profilo X. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito:

Il commento di Fabio Ravezzani sulla differenza tra la società Inter e le società di Milan e Juve: "L’Inter sta per vincere lo scudetto per una ragione molto semplice. È da anni la squadra con la miglior dirigenza sportiva della serie A. Anni luce davanti ai pasticcioni di Milan e Juve e con una potenza di fuoco nettamente superiore al Napoli. Il resto sono baruffe tra tifosi".

 

Leggi anche
Romano: “Da Madrid dicono che aver perso Modric a parametro zero sia stato un errore”
Milan, le notizie Top di oggi: niente Valdepenas. Molina in arrivo? Parla Dida!

© RIPRODUZIONE RISERVATA