Dopo alcune fatiche nelle scorse settimane, l'Inter ritornata in carreggiata ritrovando quel ritmo costante che tanto l'ha caratterizzata durante il corso della stagione, allontanandosi ancora di più da Napoli e Milan , lanciandosi di conseguenza verso il titolo di Campioni d'Italia a quota 78 punti, ben 15 dai rossoneri e 11 dai partenopei. A parlare della differenza tra il club nerazzurro e le altre big è stato il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani tramite il proprio profilo X. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito:

Il commento di Fabio Ravezzani sulla differenza tra la società Inter e le società di Milan e Juve: "L’Inter sta per vincere lo scudetto per una ragione molto semplice. È da anni la squadra con la miglior dirigenza sportiva della serie A. Anni luce davanti ai pasticcioni di Milan e Juve e con una potenza di fuoco nettamente superiore al Napoli. Il resto sono baruffe tra tifosi".