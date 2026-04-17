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Milan, Letizia: “Furlani sarà confermato ancora Da RedBird per il prossimo bilancio. Vi spiego perché”

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan
Francesco Letizia, giornalista sportivo, fa il punto sulla posizione di Giorgio Furlani al Milan: il suo editoriale pubblicato per 'Sportitalia'
Redazione PM

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, non ha mai fatto breccia nel cuore dei tifosi rossoneri. In molti lo accusano di avere scarsa ambizione sportiva e di pensare soltanto ai conti e alla sostenibilità. A fare chiarezza, ci ha pensato Francesco Letizia nel suo editoriale pubblicato per 'Sportitalia'. Di seguito, l'analisi del giornalista.

Milan, Letizia: «Furlani è il numero uno in circolazione per numeri, conti e bilanci»

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Su Furlani: "Mettere Allegri davanti alle giuste responsabilità non significa trovare alibi o peggio ancora assolvere i piani alti. Lo diciamo a chiare lettere, per non essere fraintesi: il progetto sportivo di Giorgio Furlani in questi anni ha sempre fallito su tutta la linea. Le direttive calcistiche che arrivano dal quarto piano di Casa Milan dell’estate 2023 a oggi si sono rivelate azzeccate con una percentuale bassissima: per qualche Reijnders o Pulisic scappato qui e lì, da anni si procede con una rosa inadeguata nel numero, nella qualità e nell’assortimento".

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La metafora del governo: "D’altronde, esattamente come per un ministro al momento di formare il governo, l’estrazione del soggetto scelto fa capire in partenza la politica che verrà intrapresa. Furlani è il numero 1 in circolazione per numeri, conti, bilanci e ammortamenti. Per il calcio invece, rischia di essere nella parte bassa della colonna di destra dei CEO di Serie A. L’errore? Sta evidentemente più su di lui. Perché Furlani, ormai nel mirino dei tifosi, non è un dittatore che si è autonominato o che tiene ostaggio il Milan: è stato confermato (e sarà confermato ancora per il prossimo bilancio) da Red Bird per la sola volontà di gestire la società senza rimetterci un euro, non per vincere in campo".

Sui ruoli: "Questione di priorità e di ruoli: Furlani, Milanista vero, con la M maiuscola, ha provato e prova a fare del meglio, ma é palese che non ci sia riuscito e non ci riesca, perché – confermo in maniera chiara – non ne ha le competenze. Ma a Cardinale interessa davvero? La risposta la conoscete tutti".

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