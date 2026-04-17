Rimane aperto il tema legato al suo futuro, con i compagni che sperano rimanga per un altro anno, mentre da Milanello arrivano aggiornamenti sulla sua scelta (trovi qui tutti i dettagli).
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Uno degli assoluti protagonisti della stagione rossonera è senza dubbi Luka Modric. Il croato è arrivato questa estate a parametro zero dal Real Madrid in punta di piedi, ma dopo poco tempo è diventato uno dei leader e dei simboli del nuovo Milan targato Massimiliano Allegri. All'età di 40 anni, il Pallone d'Oro del 2018 ha preso per mano il Diavolo e l'ha quasi riportato in paradiso. Anche se non vincerà nessun trofeo al primo anno, il ritorno in Champions League potrebbe chiudere un anno più che positivo. A conferma dell'ottima stagione disputata dal croato, l'ennesima riconoscenza al genio ex 'Blancos'. Come riferito da 'Sky Sport', oggi a Milanello Luka Modric è stato premiato come il miglior giocatore croato dell'anno.
A consegnarli il premio, il 13^ di fila, è stato Dario Simic, suo connazionale che ha vestito la maglia rossonera dal 2002 al 2008. Un premio speciale che sottolinea la sua stagione da fuoriclasse condita da 2 gol e 3 assist in 31 presenze di Serie A.
Rimane aperto il tema legato al suo futuro, con i compagni che sperano rimanga per un altro anno, mentre da Milanello arrivano aggiornamenti sulla sua scelta (trovi qui tutti i dettagli).
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