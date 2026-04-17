Uno degli assoluti protagonisti della stagione rossonera è senza dubbi Luka Modric. Il croato è arrivato questa estate a parametro zero dal Real Madrid in punta di piedi, ma dopo poco tempo è diventato uno dei leader e dei simboli del nuovo Milan targato Massimiliano Allegri. All'età di 40 anni, il Pallone d'Oro del 2018 ha preso per mano il Diavolo e l'ha quasi riportato in paradiso. Anche se non vincerà nessun trofeo al primo anno, il ritorno in Champions League potrebbe chiudere un anno più che positivo. A conferma dell'ottima stagione disputata dal croato, l'ennesima riconoscenza al genio ex 'Blancos'. Come riferito da 'Sky Sport', oggi a Milanello Luka Modric è stato premiato come il miglior giocatore croato dell'anno.