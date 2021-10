MERCATO MILAN TOP NEWS – Problemi per Rebic, parla Pioli

Il Milan si avvicina a grandi passi verso il match di domani sera. Oggi giornata però ancora piena di brutte notizie. Non stanno bene Brahim Diaz e Ante Rebic, che non ci saranno, così come Rafael Leao è in dubbio. Ha parlato in conferenza stampa Stefano Pioli. Ecco le notizie più importanti di oggi a stampo rossonero.