Classifica Serie A aggiornata dopo Lazio-Bologna (5^ giornata)

Classifica Serie A: la 5^ giornata di campionato

CLASSIFICA SERIE A ULTIME NEWS – La classifica aggiornata della Serie A dopo l’anticipo della 5.a giornata, Lazio-Bologna 2-1 (gol di Luis Alberto e Immobile per i biancocelesti, e De Silvestri nel finale per i bolognesi). Ecco come cambia la classifica dopo l’ultimo match di giornata:

Milan 12

Sassuolo 11

Inter 10

Sampdoria 9

Atalanta 9

Juventus 8

Napoli 8

Lazio 7

Verona 7

Benevento 6

Roma 4

Fiorentina 4

Spezia 4

Cagliari 4

Genoa 4

Bologna 3

Parma 3

Crotone 1

Torino 1

Udinese 0

