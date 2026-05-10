La Curva Sud lascia lo stadio, San Siro invoca Maldini

Oramai il campo è quasi di secondo piano, perché il Milan non riesce a fare nulla di serio e non c'è assolutamente voglia. 64 ' grande giocata di Nkunku che dribbla un paio di giocatore dell'Atalanta, ma poi non riesce a battere Carnesecchi. Milan che rischia di prendere il quarto gol con Krstović che sbaglia a un metro dalla porta. Mancano 20 minuti alla fine della partita e il Diavolo non riesce a fare nulla, neanche il gol della bandiera. 75' ottima sfonda di Füllkrug per l'inserimento di Nkunku che però centra in pieno la traversa: anche un po' di sfortuna per il Milan. 80' ci prova Rabiot da molto lontano: tiro di poco a lato con Carnesecchi sulla traiettoria. Anche cori per Paolo Maldini da San Siro: "Paolo alè, Paolo Maldini". 88' gol di Pavlovic su calcio di punizione di Ricci. Ammoniti Estupinan e Saelemaekers: entrambi diffidati, salteranno Genoa-Milan. Rigore per il Milan per fallo su Nkunku. Gabbia al 96' sfiora il 3-3. Crollo rossonero. Incubo per il Diavolo perché ora servono sei punti contro Genoa e Cagliari (ultime due gare di Serie A) per la qualificazione in Champions League.