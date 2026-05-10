PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Atalanta 2-3 (90′): la Curva abbandona San Siro che invoca Maldini. Incubo per i rossoneri

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Milan-Atalanta 2-3 (90′): la Curva abbandona San Siro che invoca Maldini. Incubo per i rossoneri

Milan-Atalanta 2-3 (90'): la Curva abbandona San Siro che invoca Maldini. Incubo per i rossoneri
Finito il secondo tempo di Milan-Atalanta, partita della 36^ giornata di Serie A: ecco il racconto dei secondi 45' di gioco allo stadio San Siro di Milano
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Triplice fischio dell'arbitro Luca Zufferli: è finita la partita tra Milan e Atalanta, gara valida per la 36^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. I rossoneri hanno perso per 1-3. Dopo un primo tempo finito 2-0 per gli ospiti, ecco quanto accaduto nella ripresa della sfida tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i nerazzurri di Raffaele Palladino.

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Nulla da perdere per il Milan che deve segnare tre gol per vincere: Allegri si gioca subito la carta Nkunku al posto di Loftus-Cheek, lasciando in campo Gimenez e Leão. "Furlani vattene via", non smette la protesta della Curva Sud, con Leão che ci prova con un tiro dalla trequarti che esce, ma almeno è un tentativo. Il Milan, sotto 2-0 e con 3 gol da fare, in fase di non possesso continua a non pressare lasciando il pallino all'Atalanta. 3-0 della Dea: palla recuperata che arriva a Raspadori sulla sinistra. Tiro fortissimo che batte Maignan sul primo palo. Non benissimo qui il portiere francese. "Ci avete rotto il ca**o" e la Curva Sud abbandona lo stadio San Siro dopo poco più di 50 minuti di gioco. Tiro di Leão alle stelle e copioso fischi di tutto San Siro per il portoghese. Esce il numero 10 al 58' e San Siro esplode di fischi.

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Oramai il campo è quasi di secondo piano, perché il Milan non riesce a fare nulla di serio e non c'è assolutamente voglia. 64 ' grande giocata di Nkunku che dribbla un paio di giocatore dell'Atalanta, ma poi non riesce a battere Carnesecchi. Milan che rischia di prendere il quarto gol con Krstović che sbaglia a un metro dalla porta. Mancano 20 minuti alla fine della partita e il Diavolo non riesce a fare nulla, neanche il gol della bandiera. 75' ottima sfonda di Füllkrug per l'inserimento di Nkunku che però centra in pieno la traversa: anche un po' di sfortuna per il Milan. 80' ci prova Rabiot da molto lontano: tiro di poco a lato con Carnesecchi sulla traiettoria. Anche cori per Paolo Maldini da San Siro: "Paolo alè, Paolo Maldini". 88' gol di Pavlovic su calcio di punizione di Ricci. Ammoniti Estupinan e Saelemaekers: entrambi diffidati, salteranno Genoa-Milan. Rigore per il Milan per fallo su Nkunku. Gabbia al 96' sfiora il 3-3. Crollo rossonero. Incubo per il Diavolo perché ora servono sei punti contro Genoa e Cagliari (ultime due gare di Serie A) per la qualificazione in Champions League.

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