Il match tra Milan e Atalanta si trasforma in un incubo per i tifosi rossoneri. Al 51' minuto, Giacomo Raspadori firma la rete dello 0-3, mettendo di fatto il sigillo su una partita senza storia. Il gol nasce da un grave errore di Rafael Leao, che si fa anticipare perdendo un pallone sanguinoso nella propria trequarti. Una sbavatura che costa carissima e che sancisce la fine della sua partita: poco dopo, Massimiliano Allegri lo richiama in panchina tra la pioggia di fischi di uno stadio ormai esausto per l'ennesima prestazione insufficiente del portoghese.
PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Atalanta 0-3, i tifosi lasciano San Siro dopo il gol di Raspadori: pioggia di fischi per Leao | PM News
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Milan-Atalanta 0-3, i tifosi lasciano San Siro dopo il gol di Raspadori: pioggia di fischi per Leao | PM News
Notte fonda a San Siro: il Milan crolla sotto i colpi dell'Atalanta, i tifosi abbandonano lo stadio e Leao viene sommerso dai fischi
San Siro si svuota: la protesta partita dalla Curva Sud—
Subito dopo il tris nerazzurro, gran parte dei sostenitori ha deciso di abbandonare San Siro in segno di protesta. Come appreso dalla nostra redazione, l'iniziativa è partita dalla Curva Sud, cuore pulsante del tifo organizzato, che aveva già iniziato la contestazione contro l'AD Giorgio Furlani nel pre-partita. Dopo gli striscioni fuori dall'impianto e la coreografia polemica realizzata con i flash dei telefoni all'inizio del match, il deflusso anticipato dagli spalti rappresenta l'ultimo atto di una rottura ormai totale tra la tifoseria e i vertici societari, in una serata che complica terribilmente la corsa Champions.
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