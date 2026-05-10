Il match tra Milan e Atalanta si trasforma in un incubo per i tifosi rossoneri. Al 51' minuto, Giacomo Raspadori firma la rete dello 0-3, mettendo di fatto il sigillo su una partita senza storia. Il gol nasce da un grave errore di Rafael Leao , che si fa anticipare perdendo un pallone sanguinoso nella propria trequarti. Una sbavatura che costa carissima e che sancisce la fine della sua partita: poco dopo, Massimiliano Allegri lo richiama in panchina tra la pioggia di fischi di uno stadio ormai esausto per l'ennesima prestazione insufficiente del portoghese.

San Siro si svuota: la protesta partita dalla Curva Sud

Subito dopo il tris nerazzurro, gran parte dei sostenitori ha deciso di abbandonare San Siro in segno di protesta. Come appreso dalla nostra redazione, l'iniziativa è partita dalla Curva Sud, cuore pulsante del tifo organizzato, che aveva già iniziato la contestazione contro l'AD Giorgio Furlani nel pre-partita. Dopo gli striscioni fuori dall'impianto e la coreografia polemica realizzata con i flash dei telefoni all'inizio del match, il deflusso anticipato dagli spalti rappresenta l'ultimo atto di una rottura ormai totale tra la tifoseria e i vertici societari, in una serata che complica terribilmente la corsa Champions.