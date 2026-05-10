Serata da dimenticare per il Milan di Massimiliano Allegri. Mentre i rossoneri si trovano sotto di due reti a San Siro contro l'Atalanta, arriva un'ulteriore mazzata in ottica futura: al 34' minuto, Rafael Leao è stato ammonito per un intervento in ritardo su Scalvini. L'attaccante portoghese era diffidato e farà dunque scattare automaticamente un turno di squalifica, costringendolo a saltare la cruciale trasferta del 'Marassi' contro il Genoa di Daniele De Rossi.
PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Atalanta, Leao ammonito: era diffidato. Salta la trasferta contro il Genoa
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Milan-Atalanta, Leao ammonito: era diffidato. Salta la trasferta contro il Genoa
Piove sul bagnato in casa Milan: durante il match contro l'Atalanta arriva il giallo per Leao che, essendo diffidato, salterà la sfida contro il Genoa
Nono solo Pulisic, il Milan perde anche Leao—
L'assenza del numero 10 si aggiunge a quella, già pesantissima, di Christian Pulisic, fermatosi in mattinata per un problema muscolare durante la rifinitura. Con una sconfitta casalinga contro la Dea che appare ormai probabile, il Milan si troverà obbligato a vincere le ultime due gare di campionato per blindare l'accesso alla prossima Champions League. Restano vive anche le polemiche per il colore del cartellino. Se l'arbitro ha optato per il giallo, la panchina di Palladino ha protestato a lungo chiedendo l'espulsione diretta per il portoghese.
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