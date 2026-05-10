Serata da dimenticare per il Milan di Massimiliano Allegri. Mentre i rossoneri si trovano sotto di due reti a San Siro contro l'Atalanta, arriva un'ulteriore mazzata in ottica futura: al 34' minuto, Rafael Leao è stato ammonito per un intervento in ritardo su Scalvini. L'attaccante portoghese era diffidato e farà dunque scattare automaticamente un turno di squalifica, costringendolo a saltare la cruciale trasferta del 'Marassi' contro il Genoa di Daniele De Rossi.