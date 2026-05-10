PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Serie A, Milan-Atalanta 0-2: Zappacosta affonda il Diavolo

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Serie A, Milan-Atalanta 0-2: Zappacosta affonda il Diavolo

Davide Zappacosta, Atalanta
L'Atalanta di Raffaele Palladino raddoppia contro il Milan di Massimiliano Allegri: il racconto della rete di Davide Zappacosta
Redazione PM

L'Atalanta raddoppia al 29' minuto del match contro il Milan, valido per la 36^ giornata del campionato di Serie A 2025/2026. Ecco il racconto del gol di Davide Zappacosta.

Milan-Atalanta, il gol di Zappacosta

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L'Atalanta costruisce dalla destra. Tutto parte dalla qualità di De Ketelaere: l'ex della partita serve Krstovic, che riceve spalle alla porta in area di rigore. L'attaccante montenegrino difende la posizione e allarga su Zappacosta, che si era inserito alle spalle di Gabbia. L'esterno nerazzurro si trova a tu per tu con Maignan e la piazza con freddezza. Il Milan è sotto 2-0 a San Siro.

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