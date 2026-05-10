Milan-Atalanta, il gol di Zappacosta

L'Atalanta costruisce dalla destra. Tutto parte dalla qualità di De Ketelaere: l'ex della partita serve Krstovic, che riceve spalle alla porta in area di rigore. L'attaccante montenegrino difende la posizione e allarga su Zappacosta, che si era inserito alle spalle di Gabbia. L'esterno nerazzurro si trova a tu per tu con Maignan e la piazza con freddezza. Il Milan è sotto 2-0 a San Siro.