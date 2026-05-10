Milan-Atalanta, il gol di Ederson

Ederson porta in vantaggio l'Atalanta al 5' minuto nel match di Serie A contro il Milan. La gara a San Siro parte in salita, i rossoneri sono subito costretti ad inseguire. Dopo alcune proteste per un presunto tocco di braccio in area di rigore, il pallone è finito sui piedi del centrocampista brasiliano. Dopo un primo controllo che gli ha permesso di aprirsi lo spazio per calciare, ha preso la mira e ha aperto il piattone sul secondo palo. Incolpevole Maignan, che ha provato ad allungarsi senza successo.