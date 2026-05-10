Il Diavolo è sotto a San Siro. Il gol di Ederson sblocca la sfida tra Milan e Atalanta, valida per la 36^ giornata del campionato di Serie A 2025/2026. Di seguito, il racconto della rete del brasiliano.
PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Atalanta 0-1: Ederson porta in vantaggio la Dea dopo pochi minuti
MILAN-ATALANTA
Milan-Atalanta 0-1: Ederson porta in vantaggio la Dea dopo pochi minuti
l'Atalanta di Raffaele Palladino passa in vantaggio contro il Milan di Massimiliano Allegri: il gol di Ederson stappa il match di San Siro
Milan-Atalanta, il gol di Ederson—
Ederson porta in vantaggio l'Atalanta al 5' minuto nel match di Serie A contro il Milan. La gara a San Siro parte in salita, i rossoneri sono subito costretti ad inseguire. Dopo alcune proteste per un presunto tocco di braccio in area di rigore, il pallone è finito sui piedi del centrocampista brasiliano. Dopo un primo controllo che gli ha permesso di aprirsi lo spazio per calciare, ha preso la mira e ha aperto il piattone sul secondo palo. Incolpevole Maignan, che ha provato ad allungarsi senza successo.
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