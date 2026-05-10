Disegno della Curva Sud del Milan: “Giorgio Furlani Out” | PM

Si sta giocando la partita tra il Milan e l'Atalanta, gara valida per la 36^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Dopo la manifestazione della Curva Sud e dei tifosi rossoneri contro l'AD del Diavolo Giorgio Furlani, spuntano anche striscioni e si sentono cori dentro lo stadio San Siro nei confronti del CEO del Milan. Da qualche giorno è anche online una petizione a favore delle dimissioni dello stesso Furlani. Petizione che ad oggi vede più di 45 mila firme. Dopo i cori contro l'AD inneggiati nel corteo prima della sfida contro l'Atalanta, la Curva Sud ha continuato la sua protesta anche dentro lo Stadio San Siro.