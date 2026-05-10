Disegno della Curva Sud del Milan: “Giorgio Furlani Out” | PM

Si sposta anche dentro lo Stadio San Siro la protesta dei tifosi del Milan contro l'AD rossonero Giorgio Furlani. I dettagli dal nostro inviato allo stadio Stefano Bressi
Si sta giocando la partita tra il Milan e l'Atalanta, gara valida per la 36^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Dopo la manifestazione della Curva Sud e dei tifosi rossoneri contro l'AD del Diavolo Giorgio Furlani, spuntano anche striscioni e si sentono cori dentro lo stadio San Siro nei confronti del CEO del Milan. Da qualche giorno è anche online una petizione a favore delle dimissioni dello stesso Furlani. Petizione che ad oggi vede più di 45 mila firme. Dopo i cori contro l'AD inneggiati nel corteo prima della sfida contro l'Atalanta, la Curva Sud ha continuato la sua protesta anche dentro lo Stadio San Siro.
Curva Sud, cori contro Furlani anche durante Milan-Atalanta
Come riportato dal nostro inviato Stefano Bressi, i tifosi della Curva si sono posti in modo tale da formare una scritta precisa con le torce del telefonini: "GFOut". Non ci vuole molta sagacia per capire che il messaggio chiaro sia il seguente: "Giorgio Furlani out". De seguito il contributo video dal nostro inviato.