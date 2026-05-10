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Disegno della Curva Sud del Milan: “Giorgio Furlani Out” | PM

Disegno della Curva Sud del Milan: “Giorgio Furlani Out” | PM - immagine 1
Si sposta anche dentro lo Stadio San Siro la protesta dei tifosi del Milan contro l'AD rossonero Giorgio Furlani. I dettagli dal nostro inviato allo stadio Stefano Bressi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Si sta giocando la partita tra il Milan e l'Atalanta, gara valida per la 36^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Dopo la manifestazione della Curva Sud e dei tifosi rossoneri contro l'AD del Diavolo Giorgio Furlani, spuntano anche striscioni e si sentono cori dentro lo stadio San Siro nei confronti del CEO del Milan. Da qualche giorno è anche online una petizione a favore delle dimissioni dello stesso Furlani. Petizione che ad oggi vede più di 45 mila firme. Dopo i cori contro l'AD inneggiati nel corteo prima della sfida contro l'Atalanta, la Curva Sud ha continuato la sua protesta anche dentro lo Stadio San Siro.

Curva Sud, cori contro Furlani anche durante Milan-Atalanta

Come riportato dal nostro inviato Stefano Bressi, i tifosi della Curva si sono posti in modo tale da formare una scritta precisa con le torce del telefonini: "GFOut". Non ci vuole molta sagacia per capire che il messaggio chiaro sia il seguente: "Giorgio Furlani out". De seguito il contributo video dal nostro inviato.

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Continuano anche i cori contro Furlani della Curva Sud: "Giorgio Furlani vattene. Furlani vattene via". I tifosi però applaudono la squadra nei primi minuti di gioco con i soliti cori del Milan. Si capisce chiaramente che il centro della protesta e del malcontento dei tifosi resta l'AD rossonero Giorgio Furlani.

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