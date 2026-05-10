Diavolo non sceso in campo

Altro tiro dell'Atalanta, stavolta con Zalewski dalla fascia sinistra: Maignan respinge in corner ma Diavolo fuori dal campo, completamente. Milan prevedibile in attacco e lento in difesa: sembra la fotocopia della gara contro il Sassuolo. Difficoltà enorme dei rossoneri nei primi 20 minuti: non ci sono idee, non c'è gioco, non c'è voglia e fame, non c'è nulla. 25 minuti trascorsi del primo tempo, il Milan di Allegri non ha creato nulla in attacco. 29' 2-0 Atalanta: il Milan non c'è. Palleggio facile facile della Dea: inserimento di Zappacosta dietro Pavlovic e tocco a battere Maignan. Notte fondissima per i rossoneri. 34' prima idea del Milan: verticale di Saelemaekers per Gimenez. Incrocio e bella parata di Carnesecchi. Era fuorigioco, ma è la prima leggere luce nella notte fonda di San Siro. Giallo per Leão: era diffidato salterà Genoa-Milan. 36' occasione clamorosa per Leão: recupero alto del Milan, palla che arriva in area al portoghese che spara su Carnesecchi a pochi metri dalla porta.