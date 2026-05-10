PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Atalanta 0-2 (45′): “Tirate fuori i co**ioni”, urla San Siro. Il Diavolo non c’è

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Milan-Atalanta 0-2 (45′): “Tirate fuori i co**ioni”, urla San Siro. Il Diavolo non c’è

Milan-Atalanta 0-2 (45'): 'Tirate fuori i co**ioni', urla San Siro. Il Diavolo non c'è
Finito il primo tempo di Milan-Atalanta, partita della 36^ giornata di Serie A: ecco il racconto dei primi 45' di gioco allo stadio San Siro di Milano
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Finito il primo tempo della partita tra il Milan e l'Atalanta, valida per la 36^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Una gara estremamente importante per i rossoneri di Massimiliano Allegri che hanno bisogno di punti per avvicinarsi alla matematica qualificazione alla prossima edizione della Champions League. L'arbitro Luca Zufferli ha fischiato da poco la fine del primo tempo. Ecco quanto successo tra il Milan e l'Atalanta a San Siro.

Milan-Atalanta 0-2 alla fine del primo tempo

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Inizia la partita con un tiro di Gimenez dopo un solo minuto: tiro debole e centrale, ma buon segnale dal Milan tra gli applausi di Ssn Siro. 4', tiro molto forte di Rabiot da fuori area che scheggia il palo esterno. I tifosi dei rossoneri incitano la squadra, nonostante la protesta contro Giorgio Furlani. 7' passa in vantaggio l'Atalanta: cross dalla destra. Tiro e balla ribattuta che finisce sul piede di Ederson: tiro al limite che batte Maignan nell'angolino basso. Si alzano i cori contro Furlani: "Furlani deve andartene, vattene. Furlani vattene via". 11', l'Atalanta fa possesso palla contro un Milan che sembra già stanco a livello fisico e di voglia, come abbiamo visto contro il Sassuolo. Ancora nessuna seria reazione del Diavolo dopo il gol dell'Atalanta: 15' e il pubblico di San Siro inizia a mormorare e fischiare anche i giocatori in campo. Tiro di Krstović parato da Maignan: la palla finisce sulla destra, cross basso pericoloso della Dea che passa tutta l'area. Difesa del Milan completamente immobile.

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Diavolo non sceso in campo

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Altro tiro dell'Atalanta, stavolta con Zalewski dalla fascia sinistra: Maignan respinge in corner ma Diavolo fuori dal campo, completamente. Milan prevedibile in attacco e lento in difesa: sembra la fotocopia della gara contro il Sassuolo. Difficoltà enorme dei rossoneri nei primi 20 minuti: non ci sono idee, non c'è gioco, non c'è voglia e fame, non c'è nulla. 25 minuti trascorsi del primo tempo, il Milan di Allegri non ha creato nulla in attacco. 29' 2-0 Atalanta: il Milan non c'è. Palleggio facile facile della Dea: inserimento di Zappacosta dietro Pavlovic e tocco a battere Maignan. Notte fondissima per i rossoneri. 34' prima idea del Milan: verticale di Saelemaekers per Gimenez. Incrocio e bella parata di Carnesecchi. Era fuorigioco, ma è la prima leggere luce nella notte fonda di San Siro. Giallo per Leão: era diffidato salterà Genoa-Milan. 36' occasione clamorosa per Leão: recupero alto del Milan, palla che arriva in area al portoghese che spara su Carnesecchi a pochi metri dalla porta.

"Tirate fuori i co**ioni", urla tutto San Siro, ma il Milan non c'è in campo. "Furlani vattene via. Via le me**e dal nostro Milan", continua la Curva Sud. Finisce un brutto tempo orrendo per la squadra di Massimiliano Allegri. Lo stadio fischia in maniera assordante, accompagnando la squadra con il coro: "Tirate fuori i co**ioni".

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