Milan, per la Champions può bastare un pareggio? Tutti gli incastri possibili in vista dell’ultima giornata
Sulla spinta di Cardinale e la compattezza del gruppo “Sapevamo benissimo quanto contasse questa sfida ancor prima di giocare. Chiaramente, quando vedi il presidente e tutta la dirigenza entrare nello spogliatoio, percepisci ancora di più il peso specifico dei novanta minuti. Questo ci ha trasmesso maggiore pressione, è vero, ma ci ha dato anche tantissimi stimoli in più. Penso che ognuno di noi debba essere fiero di come abbiamo affrontato questa gara. Abbiamo fatto il nostro dovere restando uniti dall'inizio alla fine, ed è questo l'aspetto più importante”.
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