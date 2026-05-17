Sul valore della vittoria sul campo del Genoa “Sì, per noi si trattava di un successo fondamentale. Eravamo ben consapevoli della nostra classifica prima del fischio d'inizio e sapevamo di dover pensare solo a noi stessi. Abbiamo fatto esattamente questo, riuscendo a vincere una partita davvero complicata. Sapevamo che affrontare il Genoa in trasferta sarebbe stato difficile, ma alla fine l'unica cosa che contava era conquistare i tre punti. Adesso, in vista della prossima settimana, il destino è soltanto nelle nostre mani per chiudere la stagione raggiungendo i traguardi che ci siamo prefissati”.