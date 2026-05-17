PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Genoa-Milan, Jashari: “Il destino è nelle nostre mani. Dobbiamo essere fieri di come abbiamo giocato”

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Genoa-Milan, Jashari: “Il destino è nelle nostre mani. Dobbiamo essere fieri di come abbiamo giocato”

Ardon Jashari, centrocampista Milan
Ardon Jashari, centrocampista rossonero, ha parlato a ‘SportMediaset’ al termine di Genoa-Milan, partita della 37^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Ferraris’ di Genova
Daniele Triolo Redattore 

Ardon Jashari, centrocampista rossonero classe 2002, ha parlato a ‘SportMediaset’ al termine di Genoa-Milan 1-2, partita della 37^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Ferraris’ di Genova. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sul valore della vittoria sul campo del Genoa “Sì, per noi si trattava di un successo fondamentale. Eravamo ben consapevoli della nostra classifica prima del fischio d'inizio e sapevamo di dover pensare solo a noi stessi. Abbiamo fatto esattamente questo, riuscendo a vincere una partita davvero complicata. Sapevamo che affrontare il Genoa in trasferta sarebbe stato difficile, ma alla fine l'unica cosa che contava era conquistare i tre punti. Adesso, in vista della prossima settimana, il destino è soltanto nelle nostre mani per chiudere la stagione raggiungendo i traguardi che ci siamo prefissati”.

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Sulla spinta di Cardinale e la compattezza del gruppo “Sapevamo benissimo quanto contasse questa sfida ancor prima di giocare. Chiaramente, quando vedi il presidente e tutta la dirigenza entrare nello spogliatoio, percepisci ancora di più il peso specifico dei novanta minuti. Questo ci ha trasmesso maggiore pressione, è vero, ma ci ha dato anche tantissimi stimoli in più. Penso che ognuno di noi debba essere fiero di come abbiamo affrontato questa gara. Abbiamo fatto il nostro dovere restando uniti dall'inizio alla fine, ed è questo l'aspetto più importante”.

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