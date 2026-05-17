Sulle parole di Cardinale: “Con il suo discorso prima del fischio d'inizio, Cardinale ci ha trasmesso la giusta pressione per la partita: eravamo consapevoli del valore di questi novanta minuti e abbiamo avvertito questa importanza durante tutta la settimana. Adesso il destino è interamente nelle nostre mani e dobbiamo assolutamente vincere contro il Cagliari. Sapevamo tutti benissimo quanto contasse questa sfida, siamo rimasti uniti sul terreno di gioco e questo aspetto ha dato una grande spinta alla squadra. Sono davvero fiero di questo successo e di aver fatto la mia parte”.