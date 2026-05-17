PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Genoa-Milan, Jashari: “Non avete ancora visto chi sono davvero. Cardinale? Vi dico cosa ci ha detto”

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Genoa-Milan, Jashari: “Non avete ancora visto chi sono davvero. Cardinale? Vi dico cosa ci ha detto”

Ardon Jashari, centrocampista Milan
Ardon Jashari, centrocampista rossonero, ha parlato a ‘Telelombardia’ al termine di Genoa-Milan, partita della 37^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Ferraris’ di Genova
Daniele Triolo Redattore 

Ardon Jashari, centrocampista rossonero, ha parlato a ‘Telelombardia’ al termine di Genoa-Milan 1-2, partita della 37^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Ferraris’ di Genova. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla mancanza di continuità: “Il vero Ardon Jashari non si è ancora visto: oggi ho avuto dei buoni momenti nel corso della gara, ma la cosa fondamentale era conquistare i tre punti. Sono convinto che vedrete le mie reali qualità quando avrò accumulato più minutaggio e, soprattutto, una migliore condizione e ritmo partita. In ogni caso, sono felice di aver dato il mio contributo per questa vittoria”.

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Sulle parole di Cardinale: “Con il suo discorso prima del fischio d'inizio, Cardinale ci ha trasmesso la giusta pressione per la partita: eravamo consapevoli del valore di questi novanta minuti e abbiamo avvertito questa importanza durante tutta la settimana. Adesso il destino è interamente nelle nostre mani e dobbiamo assolutamente vincere contro il Cagliari. Sapevamo tutti benissimo quanto contasse questa sfida, siamo rimasti uniti sul terreno di gioco e questo aspetto ha dato una grande spinta alla squadra. Sono davvero fiero di questo successo e di aver fatto la mia parte”.

Sul prossimo match contro il Cagliari: “Voglio mandare un messaggio ai tifosi: la prossima gara sarà l'ultima del nostro campionato e ci teniamo a ringraziarvi per il grandissimo sostegno che ci avete dato nel corso di tutta la stagione. Contro il Cagliari sarà una partita decisiva e ci ritroveremo tutti uniti a San Siro, a casa nostra, con un unico traguardo da raggiungere: la vittoria”.

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