PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Risultati Serie A, Milan-Atalanta 2-3: tabellino e marcatori | News

MILAN-ATALANTA

Risultati Serie A, Milan-Atalanta 2-3: tabellino e marcatori | News

Tabellino AC Milan Serie A Champions League Coppa Italia 2022-2023
Il tabellino completo di Milan-Atalanta, partita della 36^ giornata della Serie A 2025-2026: numeri e dati del match disputatosi allo stadio San Siro tra i rossonero di Massimiliano Allegri e nerazzurri di Raffaele Palladino
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan-Atalanta 2-3, il tabellino 

Definire pessimo il primo tempo del Milan è dire poco: in un clima difficile vista la contestazione dei tifosi contro Giorgio Furlani, i rossoneri scendono in campo con il supporto dello stadio, ma non basta. L'Atalanta segna due gol con Ederson e Zappacosta. Il Diavolo non fa nulla per rispondere e non sfrutta neanche l'unico errore degli avversari con Leão che spara in bocca a Carnesecchi a poco passi dalla porta. La squadra di Allegri esce tra i fischi di San Siro che urla: "Tirate fuori i co**ioni". Non cambia nulla nella ripresa: arriva subito il terzo gol ospite con Raspadori con la Curva Sud che abbandona San Siro. Gol della bandiera di Pavlovic, poi rigore trasformato da Nkunku. Ora servono sei punti contro Genoa e Cagliari per la qualificazione in Champions League.

MILAN-ATALANTA 2-3

Marcatori: Ederson (A), Zappacosta (A). Raspadori (A), Pavlovic (M), Nkunku (M).

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter (dal 58' Athekame), Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek (dal 46' Nkunku), Ricci, Rabiot, Bartesaghi (dal 80' Estupiñan); Leão (dal 58' Fofana), Gimenez (dal 58' Füllkrug). A disp.: Pittarella, Terracciano; Athekame, Estupiñan, Odogu; Fofana, Jashari; Füllkrug, Nkunku. All.: Allegri.

LEGGI ANCHE

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (dal 48' Kossounou, dal 63' Ahanor), Hien, Kolašinac; Zappacosta (dal 55' Bellanova), De Roon, Éderson, Zalewski; De Ketelaere (dal 63' Pašalić), Raspadori; Krstović. A disp.: Rossi, Sportiello; Ahanor, Kossounou, Obrić; Bakker, Bellanova, Musah, Pašalić, Samardžić; Scamacca, Sulemana, Vavassori. All.: Palladino.

Arbitro: Luca Zufferli di Udine.

Ammoniti: Leão (M), Estupiñan (M), Saelemaekers (M) (tutti diffidati, salteranno il Genoa), Krstović (A), Bellanova (A).

Espulsi: nessuno.

Note: proteste veemente contro Furlani e contro la squadra. La Curva Sud ha lasciato San Siro dopo il terzo gol dell'Atalanta.

Leggi anche
Milan-Atalanta 2-3 (90′): la Curva abbandona San Siro che invoca Maldini. Incubo per i...
Milan-Atalanta 0-3, i tifosi lasciano San Siro dopo il gol di Raspadori: pioggia di fischi per...

© RIPRODUZIONE RISERVATA