Risultati Serie A, Milan-Atalanta 2-3: tabellino e marcatori | News

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (dal 48' Kossounou, dal 63' Ahanor), Hien, Kolašinac; Zappacosta (dal 55' Bellanova), De Roon, Éderson, Zalewski; De Ketelaere (dal 63' Pašalić), Raspadori; Krstović. A disp.: Rossi, Sportiello; Ahanor, Kossounou, Obrić; Bakker, Bellanova, Musah, Pašalić, Samardžić; Scamacca, Sulemana, Vavassori. All.: Palladino.
Arbitro: Luca Zufferli di Udine.
Ammoniti: Leão (M), Estupiñan (M), Saelemaekers (M) (tutti diffidati, salteranno il Genoa), Krstović (A), Bellanova (A).
Espulsi: nessuno.
Note: proteste veemente contro Furlani e contro la squadra. La Curva Sud ha lasciato San Siro dopo il terzo gol dell'Atalanta.
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