Risultati Serie A, Milan-Atalanta 2-3: tabellino e marcatori | News

Definire pessimo il primo tempo del Milan è dire poco: in un clima difficile vista la contestazione dei tifosi contro Giorgio Furlani, i rossoneri scendono in campo con il supporto dello stadio, ma non basta. L'Atalanta segna due gol con Ederson e Zappacosta. Il Diavolo non fa nulla per rispondere e non sfrutta neanche l'unico errore degli avversari con Leão che spara in bocca a Carnesecchi a poco passi dalla porta. La squadra di Allegri esce tra i fischi di San Siro che urla: "Tirate fuori i co**ioni". Non cambia nulla nella ripresa: arriva subito il terzo gol ospite con Raspadori con la Curva Sud che abbandona San Siro. Gol della bandiera di Pavlovic, poi rigore trasformato da Nkunku. Ora servono sei punti contro Genoa e Cagliari per la qualificazione in Champions League.