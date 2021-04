Superlega, Ceferin attacca: “Club mossi da avidità. Sulle sanzioni….”

Aleksander Ceferin, presidente dell'Uefa, ha parlato della nascita della SuperLega, lanciando bordate ai club partecipanti

Salvatore Cantone

Arriva la risposta dell'Uefa. Il presidente Aleksander Ceferin ha parlato della nascita della SuperLega, tuonando contro i club partecipanti: "La Superlega è una proposta orribile, i pochi club aderenti sono mossi da avidità. I giocatori impegnati in Superlega non giocheranno né il Mondiale né l’Europeo. E’ uno sputo a chi ama il calcio, non lasceremo che ce lo portino via"

Su Agnelli: "Non parlerò molto di Agnelli, è una delle più grandi delusioni, anzi la più grande delusione. Non ho mai visto una persona che potesse mentire così di continuo, è veramente incredibile. Ho parlato con lui sabato pomeriggio, ha detto che si trattava solo di voci, che non c’era nulla sotto. Ha detto che mi avrebbe richiamato e poi ha spento il telefono"

Su Gazidis: "Come vi ho detto, ne ho viste tante ma una situazione del genere mai. Ovviamente l’avidità è così forte che sconfigge tutti i giusti valori umani ma siamo diversi e rimarremo diversi. È sempre giusto ed è una cosa positiva scoprire come siano le persone davvero. Avevano sostenuto la nostra riforma venerdì, Woodward, Agnelli, Gazidis e Lopez, non so se devo veramente dire cosa penso di loro".

Sempre su Agnelli e Gazidis: "Agnelli e Gazidis sono 'serpenti e bugiardi. Perché questi club creano la Superlega? Perché non sono gestiti bene. Sono arrabbiato, nel loro comunicato parlano di solidarietà ma non sanno cosa sia la solidarietà. Vogliono essere famosi, ma diventeranno famosi nel modo sbagliato. Sono felice che siano venuti fuori, così tutti sapranno chi davvero ama il calcio". Intanto Ceferin, presidente dell'Uefa, attacca Gazidis, amministratore delegato del Milan. Ecco cosa ha detto.