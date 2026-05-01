Diverso il discorso con Nicolò Barella:“Se devo mettere qualcuno sopra di me è lui”. Apertura anche nei confronti di Kevin De Bruyne:"mi piace tanto, vede cose che altri non vedono, lo metto sopra".
Modric "il più completo degli ultimi 10 anni"—
Nel finale, Nainggolan ha riconosciuto la grandezza di Luka Modric:“È il centrocampista più completo degli ultimi dieci anni”. Su Manu Koné, invece: "Non si può paragonare, ha fatto un anno e mezzo...".
Parole destinate a far discutere anche in ottica Milan, soprattutto per il riferimento a Rabiot e Calhanoglu. Nainggolan non si nasconde: il suo picco, per lui, resta un parametro di riferimento.
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