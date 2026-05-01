Radja Nainggolan torna a far discutere. Nel corso dell’intervista rilasciata a 'Sky Sports', nel format 'Unplugged', l’ex centrocampista di Inter e Roma si è prestato a un gioco di confronti tra il suo periodo migliore e alcuni dei migliori centrocampisti della Serie A attuale. Risposte dirette, senza filtri, ma quasi sempre accompagnate da una motivazione tecnica.

Nainggolan: “Io sopra Calhanoglu e Rabiot”

Nel confronto con Hakan Calhanoglu, Nainggolan non ha avuto dubbi: “Io”. Stessa risposta anche davanti al nome di Adrien Rabiot. Più netto ancora il giudizio su Scott McTominay:“Io, tutta la vita. Non è un giocatore che mi piace, fa tanti gol ma è normale. Corre tanto, ma non ha la tecnica per giocare tra le linee”.