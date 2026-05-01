Il 26 maggio 2025, il Milan ufficializza l'ingresso di Igli Tare in dirigenza, nel ruolo di direttore sportivo. Negli ultimi anni, la figura del ds era tecnicamente presente all'interno del club rossonero (Antonio D'Ottavio) , ma di fatto sono sempre stati Ibrahimovic, Furlani e Moncada a farne le veci.

Tare ha subito chiarito come ci fosse l'esigenza di impostare un progetto tecnico guidato da una figura esperta e carismatica come Massimiliano Allegri. Il bilancio della prima stagione tutto sommato è positivo, ma con l'imminente ritorno in Champions League servirà un ulteriore step di crescita, per riportare il Milan dove merita di essere. Per farlo saranno necessari dei colpi in grado di alzare il livello della rosa, anche se i tempi di Van Basten, Gullit, Baresi, Maldini sembrano ormai soltanto un lontano ricordo.