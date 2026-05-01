PIANETAMILAN news milan interviste Tare: “Da bambino facevo il tifo per il Milan di Van Basten, Gullit, Baresi e Maldini. Li ho sempre ammirati”

INTERVISTE

Tare: “Da bambino facevo il tifo per il Milan di Van Basten, Gullit, Baresi e Maldini. Li ho sempre ammirati”

AC Milan, Igli Tare e Paolo Maldini
Igli Tare e la passione per il Milan: il direttore sportivo rossonero racconta alcuni episodi della sua infanzia che lo hanno fatto innamorare del Diavolo
Redazione PM

Igli Tare è stato ospite durante l'ultima puntata di 'Giorgia's Secret', programma condotto dalla giornalista Giorgia Rossi, in onda sui canali di 'DAZN'.

Durante la lunga intervista, il direttore sportivo del Milan ha rivelato alcuni aneddoti sulle radici della propria fede rossonera. Di seguito, un estratto delle sue parole.

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"Facevo il tifo per il Milan di Van Basten, Gullit, Baresi, Maldini, tutti campioni veri. Da bambino li ho sempre ammirati".

L'avventura di Tare al Milan

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Il 26 maggio 2025, il Milan ufficializza l'ingresso di Igli Tare in dirigenza, nel ruolo di direttore sportivo. Negli ultimi anni, la figura del ds era tecnicamente presente all'interno del club rossonero (Antonio D'Ottavio), ma di fatto sono sempre stati Ibrahimovic, Furlani e Moncada a farne le veci.

Tare ha subito chiarito come ci fosse l'esigenza di impostare un progetto tecnico guidato da una figura esperta e carismatica come Massimiliano Allegri. Il bilancio della prima stagione tutto sommato è positivo, ma con l'imminente ritorno in Champions League servirà un ulteriore step di crescita, per riportare il Milan dove merita di essere. Per farlo saranno necessari dei colpi in grado di alzare il livello della rosa, anche se i tempi di Van Basten, Gullit, Baresi, Maldini sembrano ormai soltanto un lontano ricordo.

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