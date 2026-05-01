Il giornalista e conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani ha voluto commentare le parole di Adani su Milan-Juventus...

Durante il corso dell'ultima puntata di Numer1, il giornalista e conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani ha voluto commentare le dichiarazioni fatte dall'ex calciatore dell'Inter Lele Adani sulla sfida tra Milan e Juventus, match andato in scena domenica e terminato con un pareggio a reti inviolate.