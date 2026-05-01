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Milan-Juventus, Cruciani risponde ad Adani: “Il calcio è fatto anche di tattica e strategia”

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Il giornalista e conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani ha voluto commentare le parole di Adani su Milan-Juventus...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Durante il corso dell'ultima puntata di Numer1, il giornalista e conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani ha voluto commentare le dichiarazioni fatte dall'ex calciatore dell'Inter Lele Adani sulla sfida tra Milan e Juventus, match andato in scena domenica e terminato con un pareggio a reti inviolate.

Il giornalista ha voluto attaccare duramente le dichiarazioni fatte dell'ex Inter sulla lettura della partita. Adani, infatti, giorni fa dichiarò che il calcio italiano fa ridere poiché privo di emozioni. Secondo Adani, infatti, 'chi ha guardato Milan-Juventus ha spento dopo un quarto d'ora'. Ecco, di seguito, la risposta di Cruciani:

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"Alla Domenica Sportiva un commentatore, un tale che fa Lele di nome e Adani di cognome, ha sparato a zero su Milan-Juventus come se fosse il male assoluto. Zero calcio, ma solo calcio difensivo, nessun calcio propositivo, nessun calcio di possesso e diceva che tale Adani che a metà degli italiani va bene così. E cosa vogliamo fare in Europa se giochiamo in questo modo, se una partita di cartello viene giocata in questo modo? Mai sentite tante banalità concentrate in 2-3 minuti."

Cruciani, successivamente, ha voluto difendere il nostro campionato facendo un discorso più generale: in tutto il mondo e in tutti i campionati esistono partite del genere, magari bloccate:

"Prima cosa, di partite bloccate ce ne sono in tutto il mondo, di partite tattiche che finiscono 0-0. Ci sono esempi e anche contrari in Italia di partite importanti invece con tanti gol. Se a qualcuno piacciono i tanti gol, per esempio Roma-Juve di qualche mese fa che è finita 3-3. Il calcio, come ogni contesa, è fatta di tattica, è fatta di strategia, di prudenza, di sfruttare il momento giusto, è fatta anche del maledetto, ma meraviglioso 0-0"

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