VIDEO MILAN – Stefano Pioli, nel post-partita di Milan-Verona, ha parlato dell’assenza di Zlatan Ibrahimovic. L’allenatore ha parlato dello svedese come un valore aggiunto, ma ha anche sottolineato come la squadra in Coppa Italia abbia vinto anche senza di lui. Ecco le sue dichiarazioni.

