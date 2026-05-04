Il Milan ha perso ancora, stavolta sul campo del Sassuolo e sui social i tifosi rossoneri si sono scatenati nelle critiche. Ecco il video

Il Milan di Massimiliano Allegri ha perso ancora, stavolta sul campo del Sassuolo: 0-2, un gol per tempo di Domenico Berardi e Armand Laurienté e nel mezzo l'espulsione di Fikayo Tomori. Sui social i tifosi rossoneri si sono scatenati nelle critiche. Ecco il video della redazione di 'GazzettaTV'