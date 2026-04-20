In conferenza stampa, Giovanni Malagò si è espresso sulle tante voci secondo cui ci sarebbero stati dei contatti con Allegri come nuovo CT

Al termine dell'incontro con i club di Serie A, Giovanni Malagò si è presentato in conferenza stampa per chiarire in merito al suo futuro. In particolare, ha commentato anche i rumors secondo cui sarebbero già avvenuti dei contatti con l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri per il ruolo di CT della Nazionale