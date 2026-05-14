PIANETAMILAN i nostri video Binaghi ironico: “Sicuri che si debba spostare il tennis e non il calcio?”
SERIE A
Binaghi ironico: “Sicuri che si debba spostare il tennis e non il calcio?”
Il presidente della Federtennis Angelo Binaghi ha usato l'ironia per parlare del caos calendari in Serie A. Ecco le sue parole
Il presidente della Federtennis Angelo Binaghi ha usato l'ironia per parlare del caos calendari che coinvolge il derby della capitale e anche Genoa-Milan, vista la corsa Champions League. Ecco le parole da Gazzetta.it.