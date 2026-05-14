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SERIE A

Binaghi ironico: “Sicuri che si debba spostare il tennis e non il calcio?”

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Emiliano Guadagnoli
14 maggio

Il presidente della Federtennis Angelo Binaghi ha usato l'ironia per parlare del caos calendari in Serie A. Ecco le sue parole

Il presidente della Federtennis Angelo Binaghi ha usato l'ironia per parlare del caos calendari che coinvolge il derby della capitale e anche Genoa-Milan, vista la corsa Champions League. Ecco le parole da Gazzetta.it.