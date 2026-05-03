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CALCIOMERCATO MILAN
Calciomercato Milan, Goretzka lancia segnali: grande doppietta con il Bayern Monaco
Leon Goretzka lancia segnali al Milan: l'obiettivo di mercato dei rossoneri segna una bellissima doppietta con il Bayern Monaco
Leon Goretzka lancia segnali al Milan: il centrocampista classe 1995 in scadenza di contratto, ha segnato una splendida doppietta durante la partita tra Bayern Monaco e Heidenheim terminata 3-3. Guarda le sue reti nel video da Gazzetta.it.