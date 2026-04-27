A 'San Siro' pareggio a reti bianche tra Milan e Juventus: sui social i tifosi hanno fatto presente come la partita sia stata una delusione

Ieri sera a 'San Siro' pareggio a reti bianche, 0-0, tra il Milan di Massimiliano Allegri e la Juventus di Luciano Spalletti: sui social i tifosi hanno fatto presente come la partita, in cui il punto tornerà utile tanto ai rossoneri quanto ai bianconeri per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, sia stata una delusione su tutta la linea. Ecco, dunque, il video con le loro reazioni più divertenti