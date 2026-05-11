Filippo Galli è sicuro: “Vi spiego qual è il problema del Milan di oggi”

Filippo Galli, ex difensore ed ex dirigente del Milan, ha parlato dei rossoneri a margine della presentazione del 'Memorial Chignoli'

Filippo Galli, ex difensore ed ex dirigente del Milan, ha parlato dei rossoneri di Massimiliano Allegri - al nostro inviato Stefano Bressi - a margine della presentazione del 'Memorial Franco Chignoli', torneo internazionale Under 11 a scopo benefico, avvenuta in mattinata a Milano. Ecco cosa ha detto, in particolare, sui problemi che sta palesando il Diavolo negli ultimi anni. Guarda il video