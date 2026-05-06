Il calendario di Milan, Juventus, Roma e Como per le ultime 3 partite del campionato: si lotta per un posto in Champions League. Il video

Tre partite, 270 minuti da giocare e sapremo chi riuscirà a qualificarsi per la prossima Champions League. Il Napoli vede il traguardo sempre più vicino e restano altri due posti da assegnare con quattro squadre ancora in corsa. Il Milan, dopo la sconfitta contro il Sassuolo, potrà contare sul fattore San Siro, con due gare in casa, mentre Juve e Roma dovranno superare l'ostacolo derby contro Torino e Lazio. E il Como avrà tre sfide alla portata. Ecco il calendario delle ultime tre giornate di Serie A.