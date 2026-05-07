San Siro come non lo avete mai visto: ora si può camminare sulle travi!

A pochi anni dalla chiusura dello stadio di 'San Siro', ora è possibile prenotare un'esperienza singolare all'interno dell'impianto sportivo

M-I Stadio Srl, società compartecipata da Inter e Milan, ha dato vita a una experience (già prenotabile online) speciale a pochi anni dalla chiusura di San Siro: adesso è infatti possibile camminare a 55 metri d'altezza attorno alla Scala del Calcio, percorrendo le travi metalliche rosse che ricoprono l'edificio. Guarda il video