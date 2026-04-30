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SERIE A
Gervasoni: “Siamo qui per un episodio, rispetto il lavoro della magistratura” | PM
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L'audizione di Andrea Gervasoni, supervisore Var autosospeso, è fissata per oggi attorno alle ore 11. Ecco il suo arrivo
L'audizione di Andrea Gervasoni, supervisore Var autosospeso, è fissata per oggi attorno alle ore 11. Andrea Gervasoni (Supervisore VAR): Indagato per frode sportiva. È sospettato di aver condizionato gli addetti in sala VAR durante episodi chiave, come la concessione di rigori contestati. Il suo arrivo presso la sede della Guardia di Finanza ripreso dal nostro inviato Stefano Bressi.