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Milan Futuro, Menon: “Partita meritata. La scorsa annata è stata complicata”

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Alessia Scataglini
3 maggio

Luca Menon, ala sinistra del Milan Futuro, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni post Vogherese: le sue parole...

Luca Menon, ala sinistra del Milan Futuro, ha voluto spendere alcune parole sulla prestazione della squadra rossonera al termine della sfida contro la Vogherese, terminata 10-1 per i rossoneri.