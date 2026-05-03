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Milan Futuro, Menon: “Partita meritata. La scorsa annata è stata complicata”
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Luca Menon, ala sinistra del Milan Futuro, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni post Vogherese: le sue parole...
Luca Menon, ala sinistra del Milan Futuro, ha voluto spendere alcune parole sulla prestazione della squadra rossonera al termine della sfida contro la Vogherese, terminata 10-1 per i rossoneri.