PIANETAMILAN i nostri video Bergomi: “I bonus sono finiti, il Milan deve vincere ed è difficile”
INTERVISTE
Bergomi: “I bonus sono finiti, il Milan deve vincere ed è difficile”
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Beppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, oggi opinionista per 'Sky Sport', ha commentato il momento complicato del Milan durante la presentazione del 'Memorial Chignoli'
Quali sono i motivi dietro il declino del Milan? Giuseppe "Beppe" Bergomi prova a rispondere a questa domanda nell'intervista rilasciata al nostro inviato Stefano Bressi. Dalla presentazione milanese del 'Memorial Chignoli', l'opinionista di Sky Sport traccia un'analisi lucida sul crollo rossonero e suggerisce le mosse necessarie per la ripartenza. Guarda il video integrale.