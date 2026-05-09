Nell'ultima puntata di Blitz, podcast de 'La Gazzetta dello Sport', si parla anche del futuro di Massimiliano Allegri al Milan

Nell'ultima puntata di Blitz, podcast de 'La Gazzetta dello Sport' dedicato al calciomercato, Fabiana Della Valle, Marco Guidi e Matteo Brega hanno parlato anche dei possibili cambi sulle panchine in Serie A. Il punto anche su Massimiliano Allegri e il Milan