PIANETAMILAN i nostri video Milan, Allegri resterà il tuo allenatore? L’analisi di Gazzetta sulle panchine della Serie A
CALCIOMERCATO MILAN
Milan, Allegri resterà il tuo allenatore? L’analisi di Gazzetta sulle panchine della Serie A
Nell'ultima puntata di Blitz, podcast de 'La Gazzetta dello Sport', si parla anche del futuro di Massimiliano Allegri al Milan
Nell'ultima puntata di Blitz, podcast de 'La Gazzetta dello Sport' dedicato al calciomercato, Fabiana Della Valle, Marco Guidi e Matteo Brega hanno parlato anche dei possibili cambi sulle panchine in Serie A. Il punto anche su Massimiliano Allegri e il Milan