Il discorso ai dipendenti, la maggiore presenza in Italia e le promesse sul mercato: ecco com'è andata la giornata di Gerry Cardinale a Casa Milan
Milan, Cardinale lascia l'hotel a Milano: pronto a volare per Vienna | PM
Dopo il fallimento della scorsa stagione, Gerry Cardinale aveva promesso di occuparsi direttamente del Milan e le mosse delle prime settimane vanno verso questa direzione. Nella giornata di oggi, venerdì 26 giugno 2026, il Managing Partner di RedBird ha presenziato a Casa Milan per un summit di mercato con il resto della dirigenza. Il proprietario del club rossonero ha dettato le prime linee guida del nuovo corso, sia dal punto di vista amministrativo che per quanto riguarda le strategie di mercato.
PianetaMilan ha seguito Cardinale nell'arco dell'intera giornata. I nostri inviati appostati sotto Casa Milan sono riusciti a cogliere alcuni dettagli nascosti della visita del patron in Via Aldo Rossi.
Il diktat di CardinaleLa giornata a Casa Milan di Cardinale è iniziata con un lungo discorso a tutti i dipendenti del club. Il messaggio del patron è stato chiaro: "Dovete avere fiducia in me". Come anticipato dalla nostra redazione, il proprietario del Milan ha ribadito la propria volontà di essere presente in Italia con maggiore costanza, assumendo un ruolo più simile a quello degli altri presidenti di Serie A.
Non solo Cardinale, anche Massimo Calvelli, Henrik Almstadt , Bobby Gradiner e Donato Lomonte si sono recati in Via Aldo Rossi per il vertice indetto dal proprietario. Il primo step del nuovo board è stato l'ufficializzazione di Calvelli come nuovo Chief Executive Officer (CEO) del Milan.
Il nuovo assetto societario del MilanIl nuovo assetto societario del Milan poggerà su un comitato composto da otto figure chiave:
- Gerry Cardinale: proprietario e responsabile operativo
- Ruben Amorim: allenatore
- Massimo Calvelli: chief executive officer
- Hendrik Almstadt: direttore del player trading
- Bobby Gardiner: director of Football intelligence
- Donato Lomonte: capo scout
- David Castelblanco: partner RedBird
- Zlatan Ibrahimovic: consulente esterno
Milan, Cardinale "on fire" sul mercatoGerry Cardinale ha ribadito al resto della dirigenza che sarà un'estate importante anche sul mercato. Come appreso dalla nostra redazione, il proprietario del Milan ha intenzione di riservare una grossa fetta del budget alla ricostruzione della rosa, per garantire a Ruben Amorim il miglior organico possibile in vista della prossima stagione sportiva. La prima mossa dovrebbe essere l'acquisto di un nuovo centravanti e il nome in cima alla lista è quello di Gonçalo Ramos, attaccante portoghese classe 2001 attualmente in forza al PSG. Stando a quanto riferito dalla 'Gazzetta dello Sport', dalle parti di Via Aldo Rossi sarebbe già partita la prima offerta da circa 40 milioni di euro verso Parigi.
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