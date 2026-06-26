Dopo il fallimento della scorsa stagione, Gerry Cardinale aveva promesso di occuparsi direttamente del Milan e le mosse delle prime settimane vanno verso questa direzione. Nella giornata di oggi, venerdì 26 giugno 2026, il Managing Partner di RedBird ha presenziato a Casa Milan per un summit di mercato con il resto della dirigenza. Il proprietario del club rossonero ha dettato le prime linee guida del nuovo corso, sia dal punto di vista amministrativo che per quanto riguarda le strategie di mercato.

PianetaMilan ha seguito Cardinale nell'arco dell'intera giornata. I nostri inviati appostati sotto Casa Milan sono riusciti a cogliere alcuni dettagli nascosti della visita del patron in Via Aldo Rossi.

Il diktat di Cardinale

La giornata adiè iniziata con un lungo discorso a tutti i dipendenti del club. Il messaggio del patron è stato chiaro: "Dovete avere fiducia in me". Come anticipato dalla nostra redazione, il proprietario delha ribadito la propria volontà di essere presente, assumendo un ruolo più simile a quello degli altri presidenti di Serie A.

Non solo Cardinale, anche Massimo Calvelli, Henrik Almstadt , Bobby Gradiner e Donato Lomonte si sono recati in Via Aldo Rossi per il vertice indetto dal proprietario. Il primo step del nuovo board è stato l'ufficializzazione di Calvelli come nuovo Chief Executive Officer (CEO) del Milan.

Il nuovo assetto societario del Milan

Gerry Cardinale: proprietario e responsabile operativo

proprietario e responsabile operativo Ruben Amorim: allenatore

allenatore Massimo Calvelli: chief executive officer

chief executive officer Hendrik Almstadt: direttore del player trading

direttore del player trading Bobby Gardiner: director of Football intelligence

director of Football intelligence Donato Lomonte: capo scout

capo scout David Castelblanco: partner RedBird

partner RedBird Zlatan Ibrahimovic: consulente esterno

Milan, Cardinale "on fire" sul mercato