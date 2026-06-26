La priorità del Milan in vista dell'imminente apertura della finestra estiva di calciomercato è l'acquisto di un nuovo centravanti. Con Santiago Gimenez a un passo dall'addio, il nome in cima alla lista del club rossonero è quello di Gonçalo Ramos, attaccante portoghese classe 2001 attualmente in forza al PSG. Nelle ultime ore, come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', dalle parti di Via Aldo Rossi è partita la prima offerta ufficiale da circa 40 milioni di euro. A fornire ulteriori dettagli sulla vicenda ci ha pensato Matteo Moretto, intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano.

Milan, Gonçalo Ramos: una richiesta di Amorim

Milan, le parole di Moretto da Ramos

“Gonçalo Ramos è il primo nome della lista per rinforzare l'attacco e c'è già il via libera di Amorim. Dal punto di vista economico parliamo di un'operazione pesante, che si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Presto vi spiegheremo tutti i dettagli sull'ingaggio. Anche questa mattina il Milan ha avuto nuovi contatti con Jorge Mendes per provare ad avvicinarsi alla chiusura. Prima di dare l'affare per fatto, però, io aspetterei. Mancano ancora diversi passaggi. Le parti stanno trattando e c'è una buona sintonia, ma il traguardo non è ancora vicino. Se si arriverà alla firma lo diremo. Di certo il Milan lo vuole fortemente: è l'attaccante ideale per la dirigenza rossonera. Vedremo se riusciranno a portarlo a termine”.

Milan, attenzione alla concorrenza di Barcellona e Atletico Madrid

La nuovo struttura societaria delnon prevede la presenza di un direttore sportivo. L'assenza di una figura specializzata sul mercato garantisce aun raggio d'azione più ampio sulla scelta dei nuovi giocatori. Come appreso dalla nostra redazione, il nome disarebbe stato indicato proprio dal nuovo allenatore, che ne apprezza le qualità tecniche, fisiche e balistiche. Neldel tecnico portoghese, il centravanti deve attaccare costantemente la profondità per allungare le difese avversarie e aprire spazi per i due trequartisti. Un lavoro che Ramos ha svolto con successo al, dove ha realizzato 41 gol in 106 presenze tra il 2020 e il 2023.Nell'ultimo video pubblicato sul canale Youtube di Fabrizio Romano,ha fornito nuovi aggiornamenti sulla trattativa traper portare in Italia. L'esperto di calciomercato ha parlato di nuovi contatti tra il club rossonero e l'agente del giocatore, spiegando come tra le parti ci sia buona sintonia, ma ancora non sia stato raggiunto un accordo definitivo.Ilsta spingendo per chiudere l'affare il prima possibile, ma deve fare attenzione alla concorrenza internazionale. Come appreso dalla nostra redazione, infatti, anche due top club di Liga sarebbero sulle tracce del giocatore. Ilè alla ricerca di un attaccante in grado di sostituire Lewandowski, fresco di approdo al Chicago Fire. Dall'altra parte della Spagna, anche l'starebbe monitorando la situazione, ma tra le parti non si registrano contatti dallo scorso mercato invernale. Per i rossoneri sarà importante trovare l'accordo prima che uno di questi due club possa inserirsi, offrendo aun ingaggio superiore e il blasone della Champions League.